Tantangan Menjalani Bisnis Makanan Sehat di Tengah Pandemi

Menjalani bisnis kuliner di tengah pandemi tidaklah mudah. Banyak pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang kuliner harus gulung tikar ketika pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020.Namun, hal itu tidak dirasakan oleh Richard Theodere selaku pemilik Summer Minibar. Penjualan bisnis kuliner miliknya justru mengalami kenaikan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat."Dari awal kami berdiri sampai sekarang tidak ada store Summer Minibar pun yang tutup dan selama 1 tahun COVID dan PPKM kami terus ekspansi buka cabang-cabang baru," kata Richard di Jakarta.Sejak berdiri pada September 2019, gerai Summer Minibar disebut Richard sudah memiliki 20 cabang dalam kurun waktu 30 bulan. Salah satu cara yang dia pakai untuk mempertahankan bisnisnya adalah memanfaatkan ekosistem digital.Dia memanfaatkan betul media digital untuk mempromosikan produk. Mulai dari media sosial hingga layanan pesan antar makanan melalui ojek daring."Banyak masyarakat yang penasaran dengan produk Summer Minibar setelah mengetahui informasi dari sosial media dan rekomendasi dari teman temannya. Semenjak viral melalui media sosial dan mouth to mouth, produk Summer Minibar semakin banyak diketahui oleh masyarakat dan mampu bertahan hingga saat ini di masa pandemi," paparnya.Richard mendirikan Summer Minibar bersama dua sahabatnya yakni Renaldo Akhira dan Muh Faraz Nazari. Bukan hal mudah membangun bisnis kuliner yang menghadirkan makanan sehat dan rendah kalori."Usaha UMKM masih survive di masa pandemi karena memang dari awal kami sudah setting untuk bisnis yang profitable karena opex dan labor-nya rendah, produk yang bisa repeat order karena based on healty food and drinks dan concept grab and go yang makin tren setiap tahun bertahan lebih lama dan menjadi salah satu UMKM yang sukses di Indonesia," paparnya.Summer Minibar menghadirkan minuman dan makanan sehat kekinian berkalori rendah. Diakui Richard, tantangan menerukan bisnis kuliner di tengah pandemu. Namun, di situlah tantangannya."Salah satu menu minuman yang paling lawas tentunya smoothies dan shirataki, minuman sehat bahan fresh fruit dan 100% buah asli di tambah menu shirataki burger kami adalah menu pertama di Indonesia mungkin hanya Summer Minibar yang menjual menu shirataki burger di Indonesia," terangnya.