Belum Bisa Mudik ke Magelang? Buat Sup Senerek Aja Dulu buat Obati Kangen Kulinernya

Libur nataru telah usai, tapi kamu belum juga bisa pulang ke Magelang. Eits, tapi jangan khawatir, karena kamu bisa mengobati rindunya dengan kuliner khas Kota Sejuta Bunga ini.Nah, salah satunya bisa kamu kreasikan kembali sup senerek . Sup ini dinamai sesuai bahan utamanya yaitu kacang senerek (kacang merah). Sejarah sup bening ini dapat dirunut agak jauh hingga zaman kolonialisme Belanda.Konon, sup ini adalah hasil akulturasi kuliner Belanda saat zaman penjajahan. Tentara Belanda saat itu kerap memasak ‘Snert Soup’ yaitu sup kacang polong dengan roti.Namun karena lidah masyarakat lokal kesulitan mengucap snert, maka terciptalah istilah senerek dengan modifikasi bahan kacang polong diganti kacang merah ditambah sayuran bayam, wortel, seledri, bawang daun dan taburan bawang goreng.Wah, bagaimana hasil masakan ENDEUSiast sendiri membuatnya di rumah? Yuk, dicoba dan jangan takut gagal ya, karena kamu bisa menyontek resep sup senerek dari Endeus TV di bawah ini.500 gr daging iga sapi, potong-potong2 Lt air3 sdm minyak goreng3 cm kayu manis2 butir cengkih2 batang daun seledri, ikat simpul2 batang daun bawang, iris 1 cm200 gr wortel, iris-iris200 gr kacang merah, rendam selama 4 jam8 butir bawang merah6 siung bawang merah1 sdt merica butiran½ sdt pala bubukNasi putihBayam rebusBawang goreng1. Rebus daging iga bersama air dengan api sedang hingga mendidih, buang kotoran yang mengapung. Rebus dengan api kecil hingga cairan berkurang dan daging empuk. Sisihkan2. Panaskan minyak dalam wajan, tumis bumbu halus, kayu manis, cengkih, seledri dan daun bawang hingga harum3. Masukkan bumbu tumis ke dalam panci daging, aduk. Tambahkan wortel dan kacang merah, masak hingga semua bahan matang. Angkat4. Penyajian: Taruh nasi dan bayam rebus dalam mangkuk, siram dengan kuah sop panas beserta isiannya. Taburi bawang goreng, sajikanSelain daging iga sapi, bisa juga digunakan bagian lagi seperti daging tetelan, sandung lamur, daging has, ataupun jeroan sapi.