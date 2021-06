10 Manfaat Daun Afrika

1. Membantu masalah diabetes

2. Mengontrol tekanan darah

3. Menurunkan kolesterol

4. Meredakan gejala demam malaria

5. Membantu masalah cacingan

(Para peneliti menyebutkan bahwa ekstrak daun Afrika juga baik untuk menjaga kesehatan jantung karena kandungan omega-3 dan omega-6. Foto: Dok. Southernafrican)

6. Mencegah penyakit jantung

7. Menjaga kesehatan hati

8. Menghambat pertumbuhan sel kanker

9. Menenangkan penyakit kulit

10. Membantu produksi ASI

Pernahkah kamu mendengar tentang daun afrika ? Ini adalah tanaman yang akhir-akhir ini sering digunakan orang Indonesia untuk dijadikan obat.Nama aslinya tanaman ini adalah Vernonia amygdalina. Berbagai sumber menunjukkan bahwa tanaman ini kaya akan nutrisi seperti serat, vitamin A, B, C, E, protein, serat mineral, dan antioksidan flavonoid.Menurut laman Orami, kamu bisa menggunakannya sebagai obat herbal dengan cara memeras daun Afrika dengan air dan garam untuk membersihkan bahan beracunnya yang keluar sebagai eksudat coklat berbusa sampai bersih.Setelah dicuci secara menyeluruh hingga bersih kemudian masukkan ke blender atau juicer dengan air biasa. Saring ekstraknya dan ekstrak daun Afrika pun siap untuk dikonsumsi.Nah, apa saja manfaat daun Afrika ? Berikut dipaparkan dari berbagai sumber:Daun afrika bisa membantu menurunkan gula darah dan membuatnya stabil dengan merangsang penggunaan glukosa dalam tubuh dan mencegah produksi glukosa.Daun Afrika mengandung antioksidan dan mineral kalium yang cukup tinggi yang bisa membantu kamu tubuh untuk menurunkan tekanan darah.Journal of Vascular Health and Risk Management menunjukkan bahwa daun ini bisa menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah hingga 50 persen dan meningkatkan kadar kolesterol baik.Daun afrika yang dibuat menjadi jus telah digunakan selama berabad-abad untuk mengobati demam malaria. Dalam uji klinis di Afrika, jus daun Afrika segar terbukti 67 persen efektif dalam meredakan demam ringan dan malaria.Namun, perlu diingat bahwa kamu jus malaria adalah bantuan semata, tidak bisa diandalkan sepenuhnya.Daun Afrika juga mampu membunuh cacing. Beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak daun afrika terlihat dapat membasmi telur dan larva cacing yang dapat menyerang saluran cerna seperti cacing gelang dan cacing tambang. Jangan lupa untuk konsultasi dengan dokter terlebih dahulu.Sumber menunjukkan bahwa daun Afrika mengandung asam linolenat (Omega-3) dan asam linoleat (Omega-6) yang sangat penting bagi tubuh. Berdasarkan studi American Journal of Clinical Nutrition, asupan omega-3 dan omega-6 dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.Sebuah studi tahun 2009 yang diterbitkan dalam jurnal Current Pharmaceutical Design melaporkan bahwa kedua asam lemak ini telah terbukti melindungi dari penyakit jantung koroner, serangan jantung mendadak, gagal jantung, gangguan pembekuan darah, mengurangi Risiko aterosklerosis, dan bersifat antiinflamasi.Daun Afrika juga bisa menyehatkan hati. Manfaat ini diduga karena daun ini memiliki kandungan zat antioksidan dan antiradang.Sebuah penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak daun Afrika dapat membasmi dan menghambat pertumbuhan sel kanker, misalnya kanker payudara, kanker paru-paru, kanker prostat, dan kanker darah.Tak hanya itu, daun Afrika juga disebut dapat meningkatkan efektivitas kemoterapi dalam pengobatan kanker. Pastikan kamu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu.Daun afrika juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah kulit. Sumber menunjukkan bahwa pasta dari daun ini dapat meredakan ruam eksem dan mengurangi rasa gatal.Daun ini juga bisa merangsang produksi ASI. Ini karena sifat galactagogue yang ada di dalamnya.