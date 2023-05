Pneumonia: Mengenal Gejala, Penyebab, dan Pencegahannya

Penyebab Pneumonia

(Gejala pneumonia cukup bervariasi. Namun, umumnya pneumonia ditandai dengan batuk berdahak, demam, menggigil, sesak napas dan nyeri dada. Foto: Dok. Alodokter)

Gejala Pneumonia

Berikut gejala Pneumonia:

1. Demam tinggi

2. Sulit bernapas atau sesak napas

3. Bibir dan ujung jari berwarna kebiruan

4. Batuk berdarah

5. Kulit tampak pucat, serta timbul bercak dan ruam

6. Tampak linglung atau sangat mengantuk

8. Pingsan

Cara mencegah Pneumonia

- Anak di bawah 2 tahun - Anak usia 2-5 tahun dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti penyakit paru kronis, penyakit jantung kronis, dan diabetes - Orang dewasa dengan usia di atas 19 tahun yang memiliki kondisi kesehatan kronis atau faktor risiko, seperti asma, Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK), diabetes, penyakit jantung, dan perokok - Orang dewasa berusia di atas 65 tahun

(TIN)

pernah mendengar istilah Pneumonia? Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Penyakit ini dapat menyebabkan gejala ringan hingga serius.Menurut dr. Fadhli Rizal Makarim via Halodoc, orang yang mengalami gangguan Pneumonia ini umumnya disertai batuk berdahak, bernanah, kesulitan bernapas, menggigil, dan demam. Pneumonia ini kebanyakan menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun dan orang dewasa diatas 50 tahun.Melansir laman resmi Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ), World Health Organization (WHO) tahun 2019, Pneumonia ini menyebabkan 14 persen dari seluruh kematian anak dibawah 5 tahun dengan kematian 740 ribu lebih jiwa.Sedangkan di Indonesia sendiri, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 merilis pasien penderita Pneumonia umunya menyerang usia 55-64 tahun sebanyak 2,5 persen, usia 65-74 tahun 3,0 persen, dan 75 tahun ke atas mencapai 2,9 persen.Melansir laman Halodoc, penyebab Pneumonia ini terbagi menjadi dua jenis, yakni Pneumonia komunitas yang terpapar dari lingkungan dan Pneumonia rumah sakit yang terpapar akibat alat-alat di rumah sakit. Penyebab infeksi ini biasanya akibat bakteri, jamur, dan virus.Dr. Pittara via Alodokter menyebut, orang yang mengalami Pneumonia ini beragam. Terlebih dilihat dari tingkat keparahan dan penyebabnya virusnya. Bagi penderita Pneumonia ringan biasanya mengalami flu.Dr. Febriani Kezia Haryanto, MARS via Ciputra Hospital menyebut, cara mencegah Pneumonia ini beragam, mulai dari berhenti merokok, mencuci tangan secara rutin, menghindari alkohol, menjaga pola makan tetap sehat, dan berolahraga secara rutin.Selain itu, untuk mencegah Pneumonia ini juga bisa melalui vaksinasi. Terdapat dua jenis vaksinasi untuk mencegah bakteri streptococcus pneumoniae. Di antaranya:Lalu bagaimana kriteria mendapatkan vaksinasi Pneumonia? Berikut golongan yang perlu mendapatkan vaksin, meliputi: