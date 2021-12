Benarkah Salak Bisa Bikin Sembelit? Simak 10 Manfaatnya!

1. Melancarkan pencernaan

Salak dapat melancarkan pencernaan. Freepik.

2. Meningkatkan daya tahan tubuh

3. Menjaga kesehatan kulit

4. Menjaga kesehatan jantung

Salak bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Pexels.

5. Meningkatkan memori

6. Menunjang kesehatan mata

7. Meningkatkan kekuatan tulang

8. Mengontrol diabetes

Salak bermanfaat untuk mengontrol diabetes. Pexels.

9. Membantu menurunkan berat badan

10. Mencegah penyakit kanker

Jakarta: Salak , buah bersisik yang ternyata punya beragam manfaat bagi kesehatan. Buah yang berasal dari Sumatra dan Jawa ini cukup populer karena memiliki rasa yang cukup unik.Kandungan gizi dari salak, seperti kalsium, fosfor, zat besi, beta karoten, hingga vitamin C , memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. Simak 10 manfaat salak bagi kesehatan yang perlu Anda ketahui, dikutip dari berbagai sumber:Banyak orang yang percaya mitos salak dapat menyebabkan susah buang air besar (BAB) atau penyebab sembelit. Faktanya, buah bersisik itu justru bisa membantu melancarkan dan menjaga kesehatan sistem pencernaan Anda.Kandungan nutrisi pada buah salak, seperti serat, kalsium, tanin, saponin, flavonoid, dan beta karoten yang bermanfaat untuk sistem pencernanan. Serat pada salak diketahui dapat membantu mempercepat proses pembuangan zat-zat sisa, racun, dan kandungan lainnya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh.Selama pandemi covid-19, menjaga imunitas tubuh adalah tugas utama individu. Manfaat ini dapat diperoleh dari kandungan vitamin C yang ada pada salak. Vitamin C diketahui mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari berbagai macam infeksi.Senyawa polifenol dan flavonoid pada salak juga yang berkhasiat untuk membantu mencegah terjadinya kerusakan sel dan jaringan tubuh. Kedua senyawa ini juga berfungsi membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.Anda juga bisa mendapat manfaat kulit yang sehat saat rutin mengonsumsi buah satu ini. Kandungan flavonoid pada salak mempunyai manfaat untuk menjaga pigmentasi kulit.Penelitian yang diterbitkan dalam Clinics in Dermatology juga menyebut, flavonoid mengandung antioksidan yang cukup tinggi, sehingga membantu menangkal radikal bebas. Artinya, flavonoid berkhasiat untuk menjaga kualitas serta penampilan kulit secara keseluruhan.Baca: Cegah Penyakit Jantung, Ini Manfaat Buah Tin untuk Kesehatan Buah salak juga baik untuk menjaga kesehatan kardiovaskuler atau jantung. Buah salak yang mengandung kalium, antioksidan, dan mineral ini punya manfaat mengatur kesehatan jantung dan pembuluh darah.Fungsi kalium dapat membantu mengirimkan impuls saraf yang memengaruhi detak jantung. Asupan kalium sangat penting bagi Anda yang memiliki tekanan darah tinggi, gagal jantung, serta masalah pada detak jantung.Salak yang dijuluki sebagai buah ingatan tentu tidak tanpa alasan. Kandungan mineral, kalium, dan pektin pada buah salak mampu meningkatkan aliran darah ke otak. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif serta memperkuat daya ingat.Selain itu, kandungan antioksidan dalam buah salak turut membantu mencegah terjadinya stres oksidatif di dalam sel-sel tubuh. Makan buah salak dapat menurunkan risiko terkena penyakit neurodegeneratif atau gangguan yang memengaruhi perhatian, pembelajaran, memori, bahasa, persepsi, dan kognisi sosial.Salak diketahui mengandung vitamin A yang cukup tinggi. Vitamin A sangat penting untuk fungsi penglihatan yang baik. Salak juga memiliki kandungan beta karoten. Kandungan ini merupakan salah satu antioksidan yang sangat dibutuhkan mata.Kandungan mineral seperti zat besi dan kalsium pada salak mempunyai manfaat untuk menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Kandungan ini juga dapat memperkuat otot dan sendi.Tak hanya itu, zat besi dan kalsium juga berperan untuk mengatur kekentalan darah serta meningkatkan fungsi saraf di seluruh tubuh.Baca: Mau Hitung Berat Badan Ideal? Begini Caranya! Salak mengandung nutrisi yang dibutuhkan penderita diabetes. Sebab, salak dapat menurunkan kadar kolesterol yang sangat baik untuk penderita diabetes.Penelitian juga menunjukkan bahwa kandungan antioksidan dan asam asetat pada cuka salak memiliki potensi antidiabetik. Yakni, dapat meningkatkan fungsi kelenjar pankreas dalam memproduksi hormon insulin. Sehingga, mungkin digunakan sebagai obat diabetes.Bagi Anda yang sedang berdiet dan ingin menurunkan berat badan, salak dapat menjadi pilihan. Buah bersisik ini mengandung karbohidrat, serat, kalsium, serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh.Karbohidratnya dapat menjadi tambahan energi saat menjalani diet. Lalu, zat antioksidannya sangat baik dalam merawat sel-sel dan menghambat penuaan dini. Sedangkan, seratnya dapat membuat Anda merasa kenyang lebih lama.Peneliti menyebut senyawa aktif pada ekstrak buah salak bersifat antikanker dan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, terutama kanker paru, kanker usus, dan kanker payudara. Namun, manfaat ini masih harus diteliti lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas salak dalam memerangi penyakit kanker.Itulah deretan manfaat makan buah salak bagi kesehatan yang perlu Anda ketahui. Meski bersisik seperti ular, ternyata buah ini punya banyak manfaat yah?Baca: Ini Manfaat Mengonsumsi Kunyit untuk Kesehatan