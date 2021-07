Asupan Terbaik untuk Dikonsumsi ketika Sedang Mengalami Demam

1. Greek yogurt

2. Sup ayam

3. Air kelapa

4. Buah

5. Sayuran

Jika sedang demam , nafsu makan mungkin akan berkurang. Tapi sebenarnya ketika demam, kita membakar lebih banyak kalori daripada biasanya karena beban tambahan pada tubuh.Selain itu, ketika sedang melawan infeksi tubuh membutuhkan nutrisi dan energi untuk meningkatkan sistem kekebalan. Dengan kata lain, kamu harus mengumpulkan kekuatan untuk makan.Berikut ini adalah makanan yang dapat membantu proses penyembuhan ketika sedang demam:“Jika kamu tidak alergi susu, yogurt dan makanan fermentasi lainnya seperti kimchi adalah sumber probiotik yang baik, yang dapat meningkatkan mikrobioma usus dan membantu penyembuhan," kata Pauline Jose, MD, instruktur klinis di UCLA.Menurut Frances Largeman-Roth, RDN, ahli diet yang berbasis di Brooklyn, bakteri baik yang menghancurkan mikroba berbahaya lainnya adalah garis pertahanan pertama untuk melawan pilek dan flu.“Sup ayam adalah makanan pokok bagi siapa saja yang demam, sup ayam membersihkan saluran hidung kita (dengan mengencerkan lendir) ketika kita mengalami hidung tersumbat, membantu kita tetap hangat ketika kita menggigil dan menawarkan beberapa asam amino yang membantu melawan flu," ujar Dr Jose.Mudah dicerna, sup yang mengenyangkan ini juga merupakan sumber protein yang baik, yang kita butuhkan untuk membangun tubuh kita ketika kita demam dan memberikan hidrasi yang diperlukan.Pada saat demam, menjaga hidrasi tubuh sangatlah penting. Menurut Harvard Health Publishing, mengisi cairan membantu memodulasi suhu tubuh, menghambat infeksi dan mengangkut nutrisi yang diperlukan ke sel tubuh. Tidak seperti air biasa, air kelapa kaya akan potasium yang dibutuhkan otot dan saraf untuk berfungsi dengan baik dan dibutuhkan tubuh Anda untuk mengatur detak jantung, kata Largeman-Roth."Kebanyakan buah mengandung setidaknya 80 persen air, sehingga sangat bagus untuk menghidrasi, ditambah banyak mengandung vitamin C dalam jumlah signifikan, yang penting untuk respon imun, serta perbaikan sel," kata Largeman-Roth.Dr Jose juga menambahkan, jeruk yang kaya vitamin C juga membantu mendukung sistem kekebalan tubuh untuk menyingkirkan infeksi yang menyebabkan demam.“Seperti buah-buahan, sayuran juga menyediakan vitamin vital dan mineral yang sangat dibutuhkan yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu menyingkirkan demam," kata Dr Jose.Secara khusus, dia merekomendasikan sayuran seperti wortel, bawang, dan seledri, yang bisa dimasukkan ke dalam panci sup ayam buatan sendiri yang sehat.