Tips Praktis agar Tubuh Ramping

Saat ini swafoto atau selfie menjadi salah satu kegiatan yang tak bisa dipisahkan dengan kegiatan media sosial. Saat kamu terlihat enggak ramping rasanya ingin mengecilkan badan dengan segera. Tapi dengan tipuan teknologi, lama-lama kamu ingin juga bisa terlihat ramping betulan bukan?Tapi jangan asal diet sembarangan ya karena membuat tubuh sehat juga penting. Dikutip dari Healthline, kamu bisa memerhatikan diet asupan kamu.Beberapa caranya antara lain mengonsumsi lebih sedikit makanan berkalori tinggi, meningkatkan asupan serat dan protein, serta makan dalam porsi kecil.Selain itu juga fokus pada makanan padat nutrisi sehingga kamu akan mendapatkan semua vitamin dan mineral yang kamu butuhkan untuk tetap sehat sambil memenuhi tujuan kamu.- Sayuran berdaun hijau, seperti brokoli, bayam, dan kangkung- Produk kaya beta-karoten, seperti wortel, ubi jalar, dan paprika- Buah-buahan yang padat serat, seperti pir, apel, dan stroberi- Biji-bijian, seperti, roti multigrain, dan quinoa- Daging tanpa lemak, seperti dada ayam dan kalkun giling- Kacang polong-polongan padat protein, seperti lentil, buncis, dan kacang tanah- Lemak sehat, seperti alpukat, salmon, tuna, almond, dan kenariCobalah untuk menghindari konsumsi gula putih, tepung putih, produk biji-bijian olahan lainnya. Kamu mungkin juga bisa menghindari minuman beralkohol, yang membuat tubuh kamu dehidrasi dan berkalori tinggi.Perlu diingat juga bahwa kamu jangan makan natrium berlebih. Berdasarkan pedoman Centers for Disease Control and Prevention (CDC, konsumsi natrium tidak boleh lebih dari 2.300 miligram natrium per hari.Lebih baik kamu perbanyak minum air putih saja. Ini akan membuat tubuhmu lebih sehat dan membuat kamu merasa lebih kenyang ya. Jangan lupa olahraga secara rutin. Selamat mencoba!