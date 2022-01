1. Tidur malam yang berkualitas

2. Rutin berolahraga

(Waktu dan kualitas tidur sangat memengaruhi kemampuan daya ingat seseorang. Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com

3. Mengulang atau mempelajari kembali informasi yang didapat

(Mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya juga merupakan salah satu cara yang bisa lakukan untuk mempertajam memori. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Tes diri sendiri

5. Mencoba untuk tetap fokus

(yyy)

Mungkin kamu akan dengan mudah mengingat kejadian-kejadian yang sangat membekas dalam kehidupanmu. Seperti kenangan tentang masa sekolah atau kenangan ketika wisuda. Namun, ketika mengingat kejadian-kejadian yang tidak begitu membekas dalam ingatan, mungkin akan terasa cukup sulit untuk diingat atau hanya mengingat sedikit mengenai kejadian tersebut.Dan tentu saja, kemampuan setiap orang dalam mengingat suatu hal akan berbeda-beda. Namun dengan melatihnya mungkin bisa meningkatkan kemampuanmu dalam mengingat setiap momen berharga.Dikutip dari NBC News, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengingat sesuatu:Banyak penelitian yang mendukung fakta bahwa tidur adalah saat-saat yang penting untuk memperkuat dan menyimpan memori. Artinya, kehilangan waktu tidur dan kualitas tidur ternyata dapat menghambat prosesnya. The National Sleep Foundation merekomendasikan untuk mendapatkan sekitar 7-9 jam tidur setiap malam untuk kesehatan dan fungsi otak yang optimal.Olahraga secara rutin penting untuk jantung, suasana hati, tidur dan pikiran, terutama bagian dari pikiran yang terlibat dalam memori. American Academy of Neurology merekomendasikan olahraga teratur harus dilakukan oleh orang-orang dengan masalah ingatan ringan agar tidak bertambah buruk atau berubah menjadi gangguan neurologis serius seperti penyakit Alzheimer dan jenis demensia lainnya.Psikolog mengatakan bahwa semakin banyak kamu belajar kembali atau mengingat tentang suatu informasi lagi dan lagi, maka seiring waktu akan semakin baik juga kemampuanmu untuk mempertahankan informasi itu."Pengulangan dapat membantu agar suatu informasi melekat dalam ingatan, begitu pula dengan mempelajari kembali informasi itu pada hari yang berbeda dalam berbagai pengaturan yang berbeda," ujar Sean Kang, PhD, asisten profesor di Department of Education di Dartmouth College.Menurut Rosalind Potts, PhD, dari University College London melakukan pengujian terhadap diri sendiri membuat diri menjadi berlatih mengambil informasi yang telah kamu pelajari dan membangun koneksi di otak.Konsentrasi merupakan hal yang sangat penting jika mencoba mempelajari sesuatu. "Bila kamu tidak terlalu memerhatikan suatu hal secara fokus, kemungkinan otak akan menganggap informasi tersebut bukanlah informasi yang perlu dingat dalam jangka waktu panjang," tutup Kang.