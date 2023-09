Tips Cut Memey tentang Olahraga: Minimal 30 Menit Sehari

(FIR)

Artis Indonesia Cut Memey terus menyuarakan betapa pentingnya berolahraga. Bahkan, menurutnya olahraga itu harus memiliki waktu sendiri, bukan disempat-sempatkan.Olahraga menjadi kegiatan sangat penting untuk hidup kita. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kita perlu setidaknya berolahraga sebanyak 150 menit per minggu. Artinya, dalam sehari, minimal sebanyak 30 menit.Hal ini juga diungkapkan oleh pemain film sekaligus model terkenal Cut Memey, di mana ia menyuarakan olahraga minimal 30 menit sehari. Angka ini merupakan awal mula bagi seseorang yang tidak terbiasa untuk berolahraga."Nggak usah banyak-banyak, cukup 30 menit aja per hari. Kalau memang terlalu sibuk, 15 menit saja. Setidaknya, kamu berolahraga," sarannya saat wawancara ekslusif media bersama Medcom.id, Jumat, 29 September 2023.Perihal kesibukan, Cut Memey tidak setuju bahwa olahraga itu disempatkan atau malah tidak sempat sama sekali. Menurutnya, kepentingan berolahraga bagai mengonsumsi makanan dan minuman, di mana hal tersebut merupakan kepentingan."Menurutku bukan enggak ada waktu, tapi enggak bisa bagi waktunya. Padahal, cuma 30 menit kok bisa," ungkapnya.Ia sendiri juga menerapkan hal tersebut. Kebutuhan olahraga per hari menjadi kepentingan layaknya manusia membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup. Kesehatan tubuh tidak hanya pada pola makan, tetapi juga olahraga.Selain itu, bagi seseorang yang baru memulai olahraga, lebih baik untuk memulai yang kecil-kecil dahulu. Jika sudah mulai terbiasa, bisa menambah jenis olahraga yang sedikit berat. Lebih lanjut, Cut Memey menyarankan untuk dibantu oleh instruktur.Menurutnya, instruktur di dalam olahraga dapat membantu menghasilkan yang lebih baik. Selain itu, juga dapat terhindar dari risiko terjadinya cedera akibat olahraga. Ini masih sering ditemukan pada olahraga-olahraga berat, khususnya yang menggunakan alat."Aku sih lebih nyaranin pakai instruktur saja. Kalau emang mau olahraga kecil-kecil, boleh, enggak masalah enggak pakai instruktur. Kalau yang berat, sebaiknya memang pakai instruktur," pungkasnya.