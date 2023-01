Hindari Diabetes: Berikut 3 Kiat Hidup Sehat Ala Cut Memey

(Ini salah satu video dari Cut Memey yang mengajak 30 minutes workout agar tetap sehat dan bugar. Video: Dok. Instagram Cut Memey/@cutmemey)

1. Menjaga pola makan sehat dan seimbang

2. Membatasi konsumsi asupan manis, asin dan berlemak

3. Rutin melakukan aktivitas fisik

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ( Kemenkes ) Indonesia memegang nominasi ke tiga dengan konsumsi gula tertinggi di ASEAN.Hal ini juga diperkuat oleh International Diabetes Federation (IDF) 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan kasus diabetes terbanyak di dunia.Sejalan dengan hal itu, menurut data BPS, rata-rata konsumsi gula putih per kapita per minggu masyarakat Indonesia mencapai 1.123 gram pada tahun 2021, yang berarti 1 orang di Indonesia mengonsumsi gula pasir sebanyak 160 gram dalam sehari.Tak tinggal diam, mantan aktris sekaligus Brand Ambassador STRONG Nation di Indonesia, Cut Memey juga memberikan pendapatnya."Berdasarkan informasi dari Kemenkes RI, konsumsi gula per hari idealnya 50 gram (setara 4 sendok makan) saja. Namun, saat ini sepertinya cukup banyak masyarakat yang mengonsumsi gula lebih dari angka tersebut."Dalam memperingati Hari Gizi Nasional, Cut Memey juga membagikan tips pola hidup sehat untuk menghindari gula berlebih.Membiasakan diri untuk mengonsumsi aneka ragam makanan untuk memperoleh seluruh zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Makanan bergizi seimbang terdiri dari makanan pokok, sayur-mayur, buah-buahan, kacang-kacangan, daging, ikan dan lainnya. Serta, jangan lupa diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup, sekitar 8-10 gelas sehari."Dengan banyaknya makanan dan minuman kemasan serta tren minuman manis yang beredar saat ini, masyarakat harus semakin cerdas ketika mengonsumsi makanan dan minuman manis serta semakin berhati-hati menjaga pola konsumsi untuk menjaga kesehatan," ujar Cut Memey.Konsumsi asupan manis, asin dan berlemak secara berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes hingga stroke.Selain itu, hal ini dilakukan agar bisa menjaga berat badan ideal dan tubuh menjadi lebih sehat. "Memang sulit rasanya membatasi konsumsi makanan manis, asin atau berlemak. Jika ingin tetap mengkonsumsi jenis makanan ini, mungkin kamu bisa batasi porsi serta intensitasnya," ujar Cut Memey.Selain memerhatikan dan menjaga asupan makanan yang masuk, kamu perlu membuat tubuh lebih sehat dengan rutin melakukan aktivitas fisik atau berolahraga.Tidak hanya membuat tubuh semakin bugar, rutin berolahraga juga dapat membantu mengontrol berat badan serta membuat tubuh lebih berenergi."Banyak jenis olahraga yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, saat ini aku sedang fokus pada kelas latihan dengan intensitas tinggi yang menggabungkan berat badan, pengondisian otot dan kardio," jelas Cut Memey.