Ini Tanda Gejala Anda Terinfeksi Corona Varian Delta

Berikut ini tanda gejala Anda terinveksi Corona varian Delta:

sakit perut

hilang selera makan

mual

muntah

nyeri pada sendi

gangguan pendengaran

(ACF)

Jakarta: Tiga varian virus Corona baru telah menyebar di Indonesia. Salah satunya Corona varian Delta asal India.Varian ini ditemukan dan terkonfirmasi menurut hasil penelitian Whole Genome Sequencing (WGS). Penelitian itu dilakukan tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.Dalam penelitian itu, ditemukan 28 dari 34 sampel merupakan varian Delta. Tanda gejala virus Corona varial Delta pun mirip dengan infeksi virus asalnya.Namun, varian ini dapat membuat gejala awal itu menjadi makin parah. Bahkan akan lebih sulit ditangani oleh tim medis.Ketua Satgas Penanganan Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoeban mengatakan varian ini pun mulai menyebar di Jakarta dan Jawa Tengah.Dia pun mengatakan untuk melakukan tracking varian Delta, dibutuhkan metode sampel Whole Genome Sequence (WGS)."Dalam catatan saya, varian ini paling banyak ditemukan di Jakarta dan Jawa Tengah," kata Zubairi lewat keterangan di Twitternya, Rabu 16 Juni 2021.Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mengategorikan varian Delta dengan status varian yang mengkhawatirkan, atau Variant of Concern (VOC).Kandungan mutasi L452R dan T478K pada varian itu pun membuatnya dapat mengelabui sistem kekebalan tubuh.