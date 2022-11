Ini Ciri Tubuh Kebanyakan Air, Pemicu dari Bruce Lee Meninggal

Ciri kelebihan minum air

Air sangat dibutuhkan manusia untuk membuat fungsi tubuh berjalan dengan baik. Namun, bagaimana jika terlalu banyak minum air dan menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan?Salah satu seniman bela diri terkenal, Bruce Lee, diketahui meninggal dengan pemicunya adalah overhidrasi atau hiponatremia . Kondisi ini di mana seseorang sering mengonsumsi air lebih dari batas normal kebutuhan tubuh.Dikutip dari WebMD, ciri-ciri khusus seseorang mengonsumsi air berlebihan bisa berakibat fatal. Salah satunya bisa dilihat dari frekuensi seberapa sering buang air kecil. Jika sering buang air kecil dalam waktu singkat, bisa menjadi pertanda dari kebanyakan minum air.Efek lainnya adalah mual dan muntah. Hal tersebut bisa terjadi karena ginjal tidak dapat membuang kelebihan cairan yang sudah ada di dalam organ tersebut. Lalu mulai mengumpul di dalam tubuh, sehingga memicu mual, muntah, dan diare.Namun, tidak hanya itu. Ciri-ciri lainnya menandakan bahwa kamu terlalu berlebihan mengonsumsi air adalah:Kelebihan air dalam tubuh bisa sebabkan kadar garam tubuh turun dan sel membengkak. Pembengkakan ini bisa membuat sel bertambah besar, dan yang ada di otak menekan tengkorak.Pembengkakan pada bagian tubuh bisa terjadi. Pastikan memperhatikan pada bagian tangan, kaki, dan juga bibir apakah terjadi perubahan warna atau tidak.Mengonsumsi banyak air tenryata bisa menyebabkan ginjal bekerja terlalu keras untuk membuang kelebihan air. Hal tersebut yang menciptakan reaksi hormon yang membuat stres dan lelah.Ketika kadar elektrolit turun karena terlalu banyak minum air, keseimbangan tubuh seseorang juga akan turun. Kadar elektrolit yang rendah dalam tubuh dapat menyebabkan kejang otot dan kram.Warna urine atau air seni akan berubah menjadi sangat jernih atau bening. Bahkan, kamu akan pergi ke kamar mandi terlalu sering dari biasanya dan bisa menyebabkan lelah.Agar kamu tidak mengalami hal-hal di atas, kamu harus mengetahui berapa banyak kebutuhan air untuk tubuhmu. Saran yang paling sering diimbau adalah meminum air mineral sebanyak 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas air.Namun, akan berbeda jika kamu adalah wanita hamil, disarankan untuk mengonsumsi sebanyak 2,5 liter per hari. Untuk wanita menyusui disarankan mengonsumsi sebanyak 3 liter per hari.Jika kamu mengalami ciri-ciri di atas, segera mengurangi konsumsi air. Namun, jika terlalu berlarut, segera berkonsultasi kepada dokter agar bisa ditangani dengan segera.