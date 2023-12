Apa Itu Inner Child? Ini Penyebab, Ciri-Ciri, dan Cara Menyembuhkan Lukanya

Baca juga: Mengenal Karakter dan Cara Menghadapi Si Playing Victim

Penyebab Inner Child Terluka

Kehilangan orang tua atau orang terdekat Kekerasan fisik, emosional, maupun seksual Diabaikan Perundungan Perceraian orang tua Anggota keluarga menyalahgunakan alkohol dan obat terlarang Kekerasan dalam rumah tangga Anggota keluarga memiliki gangguan mental Penyakit serius, dan lainnya.

Foto: Pexels

Ciri-Ciri Inner Child Terluka

Merasa ada yang salah dengan diri sendiri Sering merasa cemas saat dihadapkan dengan situasi baru Menjadi people pleaser atau orang yang selalu berusaha menyenangkan semua orang Merasa senang ketika terlibat masalah dengan orang lain atau berusaha menghindari konflik bagaimanapun caranya Kesulitan move on dari orang lain Perfeksionis Mengalami kesulitan ketika hendak memulai atau menyelesaikan tugas Malu menunjukkan perasaan Tidak mencintai diri sendiri Sulit percaya dengan orang lain Takut ditinggalkan Perasaan bersalah berlebihan Terlalu mudah marah

Cara Menyebuhkan Inner Child yang Terluka

(SUR)

Jakarta: Setiap orang memiliki pengalaman yang baik dan buruk semasa kecil . Sebagian pengalaman itu akan membekas hingga membentuk kepribadian mereka saat sudah dewasa. Hal ini disebut inner child. Melansir laman resmi Kementerian Kesehatan inner child merupakan hasil dari sekumpulan peristiwa masa kecil yang membentuk kepribadian seseorang. Sedangkan Hello Sehat menjelaskan, inner child adalah bagian dari diri yang tidak ikut tumbuh dewasa dan tetap menjadi anak-anak.Bagian tersebut memegang setiap ingatan dan emosi yang pernah dialami ketika kecil. Sayangnya, ingatan tersebut tidak selalu berupa hal-hal yang menyenangkan, melainkan juga buruk. Ingatan dan emosi yang buruk ini yang kemudian akan melukai inner child.Inner child yang terluka berpengaruh pada kehidupan, baik dalam mengambil keputusan, menjalani hubungan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Sobat Medcom perlu mengetahui penyebab, ciri, dan cara mengatasi inner child yang terluka.Peristiwa buruk di masa kecil adalah penyebab utama inner child seseorang terluka. Terlebih jika anak-anak mengalami hal buruk tersebut sendirian tanpa ada orang terdekat yang memberikan pengertian atau perhatian.Adapun hal yang dapat menyebabkan luka dalam inner child seseorang antara lain:Ada banyak ciri-ciri inner child seseorang terluka. Yang paling utama adalah ketika seseorang menganggap dunia bukanlah tempat yang aman. Mereka yang memiliki luka batin juga cenderung tidak mencintai dirinya sendiri.Selain itu, berikut tanda lainnya inner child Anda terluka:Inner Child yang terluka tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, kecuali diri Anda sendiri. Sobat Medcom perlu memahami terlebih dahulu apa penyebab atau peristiwa seperti apa yang melukai inner child Anda.Untuk sebagian orang, mungkin tidak sulit memahami penyebab luka batin. Namun, tidak sedikit orang yang tidak tahu apa tepatnya pengalaman di masa lalu yang membentuk kepribadian negatif di masa sekarang.Cara selanjutnya adalah menyayangi sisi anak-anak dalam diri sendiri. Kejadian traumatis kerap menimbulkan perasaan bahwa tidak ada yang menyayangi Anda, meskipun pada kenyataannya hal itu tidak benar.Sobat Medcom juga sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada sisi anak-anak di dalam diri sendiri. Cobalah berkomunikasi dengan inner child Anda sehingga luka yang selama ini terpendam dapat perlahan teratasi.Yang terakhir, mulailah berdamai dan bersatu dengan inner child Anda. Pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu mungkin memang sulit dilupakan, namun tidak ada salahnya menjadikan itu sebuah pembelajaran sehingga hidup ke depannya menjadi lebih baik.Itulah penyebab hingga cara mengatasi inner child yang terluka. Semoga bermanfaat, ya!