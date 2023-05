6 Kesalahan saat Berjalan yang Sering Dilakukan, Menurut Dokter Ortopedi

Memakai sepatu yang salah

Melihat ke bawah

Overstriding

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Postur tubuh yang buruk

Tidak ada peregangan

Mengabaikan kekuatan otot

Sudah banyak yang menyadari bahwa berjalan kaki adalah salah satu latihan atau olahraga terbaik yang bisa dilakukan hampir setiap orang. Namun begitu, banyak juga yang tidak menyadari, bahwa teknik yang buruk dan kesalahan berjalan yang umum dapat menekan sistem muskuloskeletal.Dan kesalahan umum saat berjalan ini dapat menyebabkan masalah seperti nyeri atau cedera di leher, punggung, bahu, pinggul, dan lutut.Melansir dari laman The Healthy, Dr. Morgan Busko menyarankan agar memperhatikan caramu berjalan dan membuat sedikit koreksi pada bentuk dan latihan, bisa membantu menghindari berbagai masalah yang tadi telah disebutkan. Beberapa kesalahan yang jarang diperhatikan saat kamu berjalan adalah:Sepatu yang tepat membantu mencegah cedera kaki dan pergelangan kaki yang berlebihan, jelas Jared T. Lee, MD, seorang ahli ortopedi dan Direktur Medis The Steadman Clinic di Aspen, CO. Secara umum, sepatu berjalan yang baik memiliki bantalan berkualitas tinggi yang memungkinkan untuk fleksi kaki, dan ahli merekomendasikan sol karet.Dikatakan Dr. Lee, kesalahan teknis umum yang dilakukan orang adalah berjalan dengan terlalu banyak membungkuk ke depan, atau fleksi pinggul. Hal ini memberi tekanan ekstra pada lutut dan pergelangan kaki untuk tetap seimbang dan mengarah ke gaya berjalan yang lamban. Penyebabnya sederhana, kamu melihat kaki sendiri, bukan lebih jauh ke depan.Mengambil langkah yang lebih lama mungkin tampak seperti cara yang efisien untuk mengintensifkan perjalanan. Tetapi sebenarnya memberi tekanan lebih pada sistem muskuloskeletal, jelas Zachary McVicker, MD, ahli bedah ortopedi kedokteran olahraga di Paley Orthopaedic and Spine Institute di West Palm Beach, FL.Langkah panjang memaksa kaki menjadi lebih kaku dan lurus, yang mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap gaya dari tanah. Jika mencoba meningkatkan kecepatan, usahakan untuk langkah yang lebih cepat, bukan yang lebih lama.Mempertahankan postur tubuh yang baik saat berjalan adalah salah satu aturan terpenting untuk gaya berjalan yang sehat. Untuk membuat postur tubuh lebih sehat, Latoya Julce merekomendasikan menahan perut bagian bawah kapan pun kamu berdiri, berjalan, atau berolahraga. Dengan melakukan ini, fleksor pinggul dapat meregang dan menghilangkan ketegangan pada punggung bagian bawah. Rutinitas harian ini akan membantu postur dan berjalan dengan bentuk yang bagus."Jika kamu memiliki terlalu banyak kekakuan di pinggul, tulang belakang, atau panggul, hal ini dapat menyebabkan kebiasaan gaya berjalan yang buruk seperti mencondongkan tubuh ke depan, melihat ke bawah, atau membungkuk," tutur Dr. Lee.Karena berjalan adalah gerakan berulang, kebiasaan ini akan diperkuat jika kamu tidak menyediakan sedikit waktu untuk membuka persendian dan meningkatkan kelenturan. Direkomendasikan peregangan pinggul, betis, paha depan, paha belakang, dan punggung bawah secara teratur.Berjalan adalah latihan berdampak rendah yang bagus untuk membantu mencapai tujuan gerakan. Tetapi karena berjalan tampak seperti latihan yang "mudah", Dr. Busko mengatakan kesalahan besar adalah melakukan "terlalu banyak terlalu cepat" atau memvariasikan intensitas, medan, atau durasi berjalan terlalu tiba-tiba.Untuk menghindari cedera dan kebiasaan berjalan yang buruk, Dr. Busko merekomendasikan untuk melengkapi setiap rutinitas berjalan dengan resistance band dan latihan beban tubuh yang berfokus pada penguatan otot inti yang dalam, otot pantat yang lebih kecil namun sangat penting, dan kaki.