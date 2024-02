5 Makanan yang Bisa Kamu Konsumsi untuk Mendapatkan Nutrisi yang Baik

Senior Director, Worldwide Nutrition Education and Training, Herbalife, Susan Bowerman. Dok. Ist

1. Sayuran yang berwarna dengan sedikit lemak

2. Vitamin C dengan sayuran dan biji-bijian yang mengandung zat besi

3. Lemon dan teh hijau

4. Ikan dan sayuran hijau

5. Campuran makanan nabati

(FIR)

Orang sering bertanya apakah ada makanan yang bisa dikonsumsi pada waktu yang bersamaan? Beberapa orang telah mendengar bahwa mengombinasikan protein dan karbohidrat pada waktu yang sama dapat menyebabkan penurunan berat badan, tetapi studi yang diterbitkan sekitar 10 tahun yang lalu membantah ide tersebut.Senior Director, Worldwide Nutrition Education and Training, Herbalife, Susan Bowerman membeberkan adanya konsep lain seputar kombinasi makanan yang biasa disebut sinergi makanan atau padanan makanan. Yaitu dengan memperhitungkan bagaimana beberapa makanan menawarkan manfaat nutrisi lebih besar, ketika dikonsumsi bersamaan daripada jika dikonsumsi secara terpisah. Pikirkan ini sebagai nutrisi 'satu ditambah satu sama dengan tiga'.Bagaimana Mendapatkan Nutrisi Lebih Baik dengan Padanan Makanan:Banyak buah dan sayuran mengandung senyawa yang disebut karotenoid. Ini adalah pigmen alami yang memberikan warna pada makanan seperti tomat, wortel, dan bayam. Pigmen khususnya disebut lycopene, beta-karoten, dan lutein, secara berurutan.Karotenoid berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, itulah sebabnya mengapa buah dan sayuran menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Senyawa penting ini larut dalam lemak, yang berarti ketika makan sayuran dengan sedikit lemak, tubuh dapat menyerap lebih banyak karotenoid.Jadi, menambahkan sedikit lemak sehat dari alpukat atau minyak zaitun ke salad akan membantu menyerap karotenoid yang terdapat dalam selada romaine, wortel, dan tomat.Zat besi hadir dalam dua bentuk yang berbeda. Salah satu bentuk disebut zat besi 'heme' yang terdapat dalam ikan, daging, dan unggas, dan lebih mudah diserap oleh tubuh daripada zat besi "non-heme" yang terdapat dalam makanan nabati.Ketika kamu mengonsumsi Vitamin C bersama dengan sumber zat besi non-heme, tubuhmu akan menyerap zat besi lebih baik dan tidak perlu dalam jumlah banyak. Jumlah Vitamin C dalam satu buah jeruk atau satu buah tomat hampir bisa tiga kali lipat penyerapan zat besi.Jadi, tomat dalam kari akan membantu menyerap zat besi dalam kacang. Stroberi akan membantu menyerap zat besi dalam sereal kamu. Zat besi dalam bayam akan lebih baik diserap jika menambahkan sepotong jeruk ke dalam salad bayam.Fitonutrien teh hijau, yang terjadi secara alami dan mengandung beberapa antioksidan unik dan bermanfaat yang disebut katekin, bertindak untuk membantu melindungi sel dan jaringan tubuh dari kerusakan oksidatif.Ketika menambahkan lemon ke teh hijau, Vitamin C dapat membantu tubuh menyerap senyawa bermanfaat ini. Jika tidak suka lemon dalam teh, konsumsilah buah yang kaya Vitamin C bersama dengan minuman, seperti mangkuk buah beri atau jeruk yang dipotong-potong.Ketika kamu minum susu yang difortifikasi dengan Vitamin D (seperti hampir semua susu sapi yang dijual di AS), Vitamin D membantu tubuhmu menyerap kalsium dalam susu. Tetapi ada cara lain yang bagus untuk mencocokkan dua nutrisi ini – ikan dan sayuran.Ikan berlemak seperti salmon dan ikan makarel menyediakan Vitamin D, dan sayuran hijau seperti daun lobak, daun sawi, dan kale menyediakan kalsium. Menggabungkan keduanya akan membantu tubuh Anda menyerap kalsium dalam sayuran.Makanan nabati – termasuk buah, sayuran, dan kacang-kacangan – adalah beberapa sumber antioksidan terbaik. Manfaat antioksidan ini ditingkatkan ketika kamu mengonsumsi campuran makanan, daripada mengonsumsinya sendiri-sendiri.Kombinasi jeruk, apel, anggur, dan blueberry telah terbukti memiliki kapasitas antioksidan yang lebih tinggi daripada jumlah yang setara dari setiap buah yang dimakan secara individual.