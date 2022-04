Ide Unik Hampers Lebaran Berisi Vitamin

(ELG)

Memelihara ketahanan tubuh dengan meningkatkan imun menjadi penting dilakukan selama pandemi. Meski kasus covid-19 terus menunjukkan penurunan, jika memiliki imun yang kuat, maka semakin kecil pula risiko terserang virus korona Guna meningkatkan imun tubuh, kita butuh asupan makanan sehat dan bergizi seimbang. Tak lupa harus mengikuti pola hidup sehat. Di antara begitu banyak nutrisi dan vitamin , vitamin D3, E dan Astaxanthin memiliki banyak manfaat untuk membangun sistem imun tubuh yang kuat. Kombinasi ketiganya cukup ampuh dalam mencegah virus mampir ke tubuh.Vitamin D3 adalah bentuk paling alami dari vitamin D. Vitamun ini berperan dalam mengatur kadar kalsium dalam tubuh sehingga menjaga kekuatan tulang dan gigi. Vitamin ini bisa mencegah keropos tulang bagi wanita di atas umur 30 tahun.Vitamin ini juga memiliki peran dalam pencegahan berbagai penyakit infeksi respiratorik seperti tuberkulosis paru dan influenza. Vitamin ini dapat terbentuk secara alami saat kulit terkena sinar matahari langsung. Ada juga pada beberapa makanan hewani, seperti ikan laut, telur, susu dan olahannya, hati sapi, dan sereal.Sementara untuk vitamin E memiliki sifat anti radang dan antioksidan yang dapat memperkuat daya tahan tubuh guna melawan infeksi virus maupun bakteri. Vitamin ini juga mampu meningkatkan produksi antibodi untuk melawan penyakit.Sedangkan astaxanthin merupakan senyawa antioksidan sekaligus zat pemberi warna merah pada biota laut, seperti udang, lobster, kepiting, salmon dan ganggang. Kekuatan astaxanthin sebagai senyawa antioksidan disebut 6.000 kali lebih tinggi ketimbang vitamin C.Karena itulah, Astaxanthin memiliki kemampuan sangat baik dalam meningkatkan respons kekebalan tubuh. Senyawa ini juga bermanfaat melindungi sel-sel dalam sistem imun dari paparan radikal bebas.Banyaknya manfaat yang dimiliki vitamin D3, vitamin E, dan astaxanthin yang membuat produsen suplemen vitamin Tomo Kenko menghadirkan hampers unik berisikan ketiganya. Sebut saja Hampers Get Well Soon yang berisikan sekotak vitamin berisi vitamin D3, Vitamin C, dan Zinc, kotak vitamin, gift card special, & Kode Voucher."Hampers ini tentu bisa menjadi ide menarik untuk diberikan kepada rekan atau hadiah di hari lebaran. Jika biasanya hampers lebaran berisikan lebaran, memberikan vitamin tentu menjadi cara menarik mengajak orang terdekat tetap sehat," tulis Tomo Kenko.Masih ada hampers Get Well Soon pink yang berisi vitamin D3, vitamin E, vitamin C, sanitizer, gift card special, & Kode Voucher. Terakhir ada Hampers Stay Healthy Sekotak Sehat berisi vitamin D3, Zinc, vitamin C, Pacekap, sanitizer, gift card special, & Kode Voucher. Hampers ini telah didistribusikan dan dipasarkan secara online di marketplace.