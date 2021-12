5 Kebiasaan yang Dapat Picu Sakit Jantung

1. Banyak minum alkohol

(Meski normal dan bisa terjadi pada siapa saja, tetapi stres yang berkepanjangan dan terlalu berat ternyata juga bisa memicu dampak yang tidak baik pada tubuh. Dalam tingkat yang lebih parah, stres malah disebut bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit jantung koroner. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Terlalu stres

3. Garam berlebihan

4. Tidak cukup tidur

5. Duduk sepanjang hari

Jantung merupakan tubuh yang paling penting. Namun, tahukah kamu kalau beberapa kegiatan hari-hari dan gaya hidup kita justru bisa memicu timbulnya sakit jantung.“Sejumlah aktivitas yang tidak dipikirkan dua kali dapat berdampak negatif pada kesehatan jantung,” papar Kevin R. Campbell, MD, ahli elektrofisiologi jantung di North Carolina Heart and Vascular, UNC Health Care di Raleigh kepada Everyday Health.Di bawah berikut ada beberapa kebiasaan yang harus diwaspadai karena dapat membahayakan jantung. Dan makan makanan yang sehat serta berolahraga secara teratur adalah kebiasaan penting untuk kesehatan jantung . So, kita lihat yuk, aktivitas harian yang wajib kamu perhatikan!Minum terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, stroke, dan obesitas - yang semuanya meningkatkan risiko penyakit jantung. The American Heart Association (AHA) melaporkan bahwa minum berlebihan dapat mengganggu ritme jantung normal dan bisa menyebabkan gagal jantung.Seiring waktu, terlalu banyak stres dapat merusak pembuluh darah di jantung dan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Untuk meminimalkan efek berbahaya dari stres, AHA merekomendasikan hal berikut, bagikan perasaan kamu dengan berbicara dengan teman atau anggota keluarga yang tepercaya.Olahraga selama 30 menit denagn intensutas sedang dapat meredakan ketegangan. Pun prioritaskan tugas dan rencanakan ke depan untuk membantu mencegah terburu-buru menyelesaikan semuanya.National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) melaporkan bahwa makanan olahan - termasuk sayuran kaleng dan sup, daging makan siang, makan malam beku, keripik, dan makanan ringan asin lainnya - merupakan sebagian besar garam yang dikonsumsi orang Amerika. Pastikan untuk membaca label nutrisi dan membandingkan produk, memilih yang memiliki nilai natrium harian terendah.Kurang tidur kronis juga dapat menyebabkan tingkat kortisol dan adrenalin istirahat yang tinggi, mirip dengan tingkat alami dalam situasi stres. Direkomendasikan agar orang dewasa tidur 7 hingga 8 jam setiap malam. Remaja dan dewasa muda harus membidik selama 9 hingga 10 jam.Mereka yang tidak cukup bergerak dan cenderung duduk selama lima jam atau lebih setiap hari memiliki risiko dua kali lipat untuk gagal jantung. Hal tersebut dijelaskan oleh penelitian yang diterbitkan pada Januari 2014 di AHA.Jika pekerjaan kamu mengharuskan duduk di meja sepanjang hari, bangun dan berjalanlah selama lima menit setiap jam.Sedangkan sebuah penelitian Universitas Indiana yang diterbitkan pada Agustus 2014 di Medicine & Science in Sports & Exercise, mengatakan perubahan kecil dalam rutinitas ini dapat menjaga arteri fleksibel dan darah mengalir dengan baik, melindungi terhadap efek negatif dari tidak banyak bergerak.