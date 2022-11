Telur

Susu dan alternatif susu nabati

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Yogurt Yunani

Jamur

Jus jeruk

(yyy)

Sarapan dianggap sebagai aktivitas paling penting dalam sehari untuk kesehatan secara keseluruhan dan menjaga berat badan yang sehat. Tapi tahukah kamu bahwa itu adalah salah satu peluang terbaik untuk membangun dan memelihara kesehatan tulang Mulailah hari dengan sarapan yang kaya nutrisi di mana mengandung pembentuk tulang termasuk kalsium, vitamin D, vitamin K, fosfor, magnesium, dan kalium.Sementara itu, makanan sarapan nabati seperti sayuran, jus buah 100 persen, dan biji-bijian juga menyediakan antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan memperkuat tulang tubuh.Berikut adalah lima makanan dan minuman terbaik rekomendasi dari para ahli yang dilansir dari Eat This, Not That:Tidak hanya dianggap sebagai standar emas untuk protein berkualitas tinggi, telur juga merupakan salah satu dari sedikit makanan yang mengandung vitamin D. Seperti diketahui, vitamin D penting bagi tulang untuk menyerap dan mempertahankan kalsium.Sayangnya, masih banyak orang gagal memenuhi kebutuhan vitamin D harian mereka. Kita membutuhkan setidaknya 10 mikrogram (400 Unit Internasional) vitamin D sehari. Pastikan untuk makan kuning telur karena di situlah vitamin D banyak ditemukan.Menambahkan beberapa susu sapi atau bahkan alternatif susu nabati ke dalam sereal atau minuman, dapat memberikan nutrisi yang menyelamatkan kerangka. Makanan olahan susu adalah salah satu sumber kalsium dan vitamin D terbaik, yang merupakan pasangan dinamis untuk kesehatan tulang.Secangkir susu mengandung 300 miligram atau 30 persen kalsium harian, 15 persen vitamin D, dan 10 persen kebutuhan kalium harian. Saat memilih alternatif susu nabati, pastikan untuk mencari yang diperkaya dengan kalsium dan vitamin D.Menikmati yogurt Yunani adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kesehatan tulang, berkat kalsium dan protein yang disediakannya. Yogurt terbuat dari susu, jadi tidak mengherankan jika ini adalah pilihan yang bagus untuk nutrisi pendukung tulang.Satu studi yang diterbitkan dalam Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism melaporkan bahwa subjek yang menikmati yogurt Yunani polos selama 12 minggu bersama dengan program latihan berdampak tinggi mengalami pembentukan tulang yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang diberi plasebo. Yoghurt Yunani juga menyediakan magnesium dan fosfor, dua nutrisi pendukung tulang yang penting maka carilah yogurt Yunani yang diperkaya dengan vitamin D.Orak-arik telur yang dibuat dengan banyak jamur adalah cara baik untuk mendapatkan tambahan nutrisi pembentuk tulang dalam makanan pertama. Bila suka portobello, button, shiitake, atau morels, jamur kaya akan vitamin D, itu salah satu nutrisi terpenting untuk tulang.Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium sehingga dapat membantu menyediakan matriks yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara jaringan kerangka. Satu studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa jamur yang mengandung vitamin D dapat meningkatkan kepadatan tulang.Ada beberapa merek jus jeruk yang diperkaya dengan dosis kalsium dan vitamin D yang tinggi. Bentuk kalsium dan vitamin D yang digunakan dalam jus jeruk juga dianggap sangat mudah diserap. Penelitian menunjukkan bahwa memasukkan produk-produk yang diperkaya ini ke dalam diet dapat membantu meningkatkan nutrisi nutrisi dalam tubuh.Faktanya, satu penelitian yang dilaporkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa vitamin D dalam jus jeruk yang diperkaya sama efektifnya dengan vitamin D dalam suplemen.