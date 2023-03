8 Manfaat Minyak Zaitun untuk Kesehatan, Bisa Cegah Stroke Hingga Turunkan Kolesterol

1. Mencegah stroke

2. Menurunkan risiko penyakit Alzheimer

3. Menurunkan risiko penyakit jantung

4. Menurunkan kolesterol

5. Mencegah kanker

6. Memelihara fungsi otak

7. Menjaga berat badan

8. Mengatasi sembelit

(SUR)

Jakarta: Minyak zaitun tidak hanya banyak digunakan sebagai salah satu bahan masakan. Tapi juga menyimpan banyak manfaat yang bisa digunakan untuk perawatan tubuh.Minyak zaitun memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena banyak mengadung vitamin E, antioksidan, dan vitamin K. Selain itu juga, minyak zaitun mengandung zat besi, kalsium, dan kalium.Jika dibandingkan dengan minyak kelapa sawit, kandungan asam lemak tak jenuh pada minyak zaitun cenderung lebih tinggi, sehingga bisa dikatakan lebih baik bagi tubuh.Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah manfaat minyak zaitun untuk kesehatan tubuh. Stroke terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak, baik karena gumpalan darah atau pendarahan. Ini adalah salah satu penyebab kematian yang paling umum, selain penyakit jantung.Hubungan antara minyak zaitun dan risiko stroke telah dipelajari secara ekstensif. Sebuah ulasan penelitian yang diterbitkan pada 2014 di jurnal Lipids in Health and Disease mencoba mempelajari hal ini.Dengan mengulas penelitian pada 841.000 orang, ditemukan bahwa minyak zaitun adalah satu-satunya sumber lemak tak jenuh tunggal, yang terkait dengan penurunan risiko stroke dan penyakit jantung.Penyakit Alzheimer adalah kondisi neurodegeneratif yang cukup umum terjadi. Salah satu penyebab utamanya adalah penumpukan plak beta-amiloid di dalam sel otak. Menurut penelitian pada 2013 yang diterbitkan di Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry menunjukkan bahwa diet Mediterania yang kaya minyak zaitun bermanfaat bagi fungsi otak.Kandungan polifenol dalam minyak zaitun dapat membantu turunkan risiko penyakit jantung, bahkan mencegah terjadinya serangan jantung.Meskipun demikian, bukan berarti dengan banyak-banyak mengonsumsi minyak zaitun dapat membuat kamu terbebas dari penyakit jantung. Kamu tetap perlu mengimbanginya dengan memiliki pola makan sehat, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan menghindari stres.Salah satu manfaat utama yang didapatkan dari konsumsi minyak zaitun adalah menurunkan kolesterol dalam darah. Hal ini karena minyak zaitun mengandung campuran antioksidan yang dapat menurunkan kolesterol buruk (LDL), sekaligus mempertahankan kadar kolesterol baik (HDL) dalam tubuh.Minyak zaitun memiliki kandungan antioksidan yang dapat membantu menangkal radikal bebas yang juga dapat berdampak baik dalam pencegahan kanker. Kombinasi pola makan sehat dengan menambah asupan minyak zaitun dapat meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh.Sebuah riset menyebutkan bahwa kandungan zat antioksidan dan antiradang pada minyak zaitun dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit pada otak, seperti stroke dan demensia.Minyak zaitun juga baik dikonsumsi bagi kamu yang sedang diet, termasuk diet paleo atau berusaha menjaga berat badan tetap ideal. Minyak alami ini juga baik dikonsumsi untuk mencegah obesitas. Namun, untuk mendapatkan manfaat minyak zaitun yang satu ini, kamu juga perlu berolahraga secara rutin, membatasi asupan kalori, dan menjalani pola makan sehat.Sembelit umumnya terjadi karena pola makan kurang sehat, misalnya jarang minum air atau kurang mengonsumsi makanan berserat. Minyak zaitun bisa menjadi salah satu obat alternatif untuk mengatasi sembelit karena bisa membuat tinja lebih lunak sehingga mudah dikeluarkan oleh tubuh.