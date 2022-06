Hati-hati! Komplikasi Covid Dapat Menyerang Beberapa Bulan Kemudian

(Penyakit hipotirodisme adalah kelainan akibat kekurangan hormon tiroid. Kelainan ini akan membuat penderitanya mudah lelah. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Para penyintas covid-19 telah diperingatkan tentang komplikasi yang dapat menyerang berbulan-bulan setelah pemulihan dan berdampak pada mereka selama bertahun-tahun yang akan datang. Para peneliti telah menemukan hubungan antara disfungsi tiroid dan infeksi covid-19 Tiroid adalah kelenjar yang terletak di bagian depan leher. Ini menghasilkan hormon yang mengontrol berbagai fungsi tubuh, suhu tubuh, detak jantung, pencernaan dan metabolisme.Ketika tiroid seseorang tidak bekerja dengan baik, dan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon yang diproduksi, mereka cenderung memiliki gejala sehari-hari.Sebuah tim dari Universitas Milan, Italia, seperti dinukil The Sun, memelajari 100 orang yang dirawat di rumah sakit karena covid-19.Mereka menemukan tiroiditis (radang tiroid), menyebabkan produksi hormon lebih rendah sering terjadi pada peserta. Setahun kemudian, setengah dari pasien masih memiliki tanda-tanda tiroiditis dalam pemindaian."Ini menunjukkan bahwa tiroiditis terkait covid-19 parah pada populasi ini," ujar Dr Antonio C Bianco, profesor kedokteran di University of Chicago, kepada Medical News Today.“Saat ini tampaknya tes fungsi tiroid mereka normal dan temuan ultrasonografi adalah satu-satunya kelainan.” Bianco menambahkan, ia tidak akan terkejut bila mereka lebih mungkin mengembangkan hipotiroidisme primer setelah 5 atau 10 tahun.Hipotiroidisme (tiroid kurang aktif) terjadi ketika kelenjar tiroid tidak membuat cukup hormon, yang menyebabkan gejala. Tanda-tanda umum termasuk yang sudah dirangkum menurut laman The Sun, kelelahan, penambahan berat badan dan perasaan tertekan.Studi yang baru-baru ini dipresentasikan pada Kongres Endokrinologi Eropa ke-24 di Milan, dipimpin oleh Dr Ilaria Muller, asisten profesor di bidang endokrinologi. Dr Muller meyakinkan bahwa masalah jangka panjang dengan tiroid yang terkait dengan covid-19 tidak mungkin terjadi.Ia berkata, “Bahkan jika area tiroiditis di dalam kelenjar tiroid bertahan selama berbulan-bulan setelah infeksi, fungsi tiroid segera dipulihkan dan tidak ada peningkatan autoimunitas tiroid yang terlihat. Jadi konsekuensi jangka panjang pada fungsi tiroid tidak mungkin."Puluhan komplikasi telah dikaitkan dengan infeksi covid-19, dari diabetes tipe 2 hingga kerusakan otak. Serangan jantung, masalah kesehatan mental , dan pembekuan darah semuanya diamati pada tingkat yang lebih tinggi di antara mereka yang pulih dari virus.Serangan jantung, masalah kesehatan mental, dan pembekuan darah semuanya diamati pada tingkat yang lebih tinggi di antara mereka yang pulih dari virus.