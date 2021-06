Mengenal Penyakit Gonore dan Perbedaan Gejala pada Pria dengan Wanita

Gejala pada Laki-laki

Gejala pada Perempuan

(FIR)

Kencing nanah atau gonore (GO) adalah salah satu jenis penyakit menular seksual. Gonore merupakan penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri infeksi Neisseria Gonorrhoeae dan dapat menular dari orang ke orang.Bakteri ini tertarik pada selaput lendir dari tubuh atau pada daerah hangat dan lembap di saluran reproduksi . Seperti leher rahim, saluran rahim, dan saluran tuba pada wanita, dan di uretra pada wanita dan laki-laki.“Pilek pada alat kelamin atau GO yang dibiarkan berkembang pada akhirnya akan mengakibatkan berbagai risiko berbahaya. GO yang tidak terdiagnosis dan tidak mendapat pengobatan secara benar dapat menyebabkan komplikasi dari ringan hingga berat,” dr. Anthony Handoko, SpKK, FINSDV.Kesadaran masyarakat terkait penyakit ini sampai sekarang masih rendah. Hal ini terjadi karena masih sulitnya mengidentifikasi gejalanya. Biasanya, gejala tidak bisa langsung terlihat saat pertama kali terinfeksi. Gejala biasanya muncul sekitar 10-20 hari setelah infeksi.“Terdapat perbedaan gejala klinis pada infeksi GO antara pria (simptomatik) dengan wanita (asimptomatik). Pada pria, biasanya ditemukan gejala duh/secret yang keluar dari lubang genital dan rasa nyeri saat berkemih. Sedangkan pada wanita hampir semua bersifat tanpa gejala (asimptomatik), kecuali pada infeksi yang sangat berat atau lanjut,” ujar dr. Anthony.Gejala yang paling umum dan paling pertama dikenali adalah rasa panas atau terbakar ketika buang air kecil. Setelah itu akan diikuti oleh gejala lainnya berupa:- Frekuensi buang air kecil yang cukup sering.- Keluarnya nanah dari penis (tetesan cairan) berwarna putih, kuning, krem atau kehijau-hijauan.- Bengkak dan kemerahan pada bukaan atau kulup penis.- Bengkak atau nyeri pada testis.- Sakit tenggorokan yang datang terus-menerus.Gejala penyakit seksual menular pada perempuan ini awalnya tidak terbentuk dengan jelas, seperti infeksi jamur vagina pada umumnya, sehingga beberapa perempuan salah menebak infeksi yang diidapnya. Berikut ini adalah beberapa gejala yang muncul pada perempuan:- Keluar cairan dari vagina (berair, menyerupai krim, sedikit kehijauan).- Ketika buang air kecil, adanya sensasi nyeri dan rasa panas.- Frekuensi buang air kecil yang cukup sering.- Munculnya bercak darah atau perdarahan saat tidak sedang menstruasi.- Rasa nyeri ketika melakukan hubungan seksual.- Rasa nyeri juga dirasakan pada perut bagian bawah atau nyeri panggul.- Bengkak pada vulva.- Rasa terbakar atau panas di tenggorokan (ketika sudah melakukan oral seks).- Demam