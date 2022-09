3 Gejala yang Jadi Tanda Kamu Sudah Terinfeksi Covid-19

1. Covid sebabkan masalah neurologis

(Dalam tinjauan dr. Anastasia Feliciana melalui "Manifestasi Klinis Neurologis Pada Infeksi Covid-19" via Alomedika disebutkan, beberapa studi kasus mengungkap bahwa infeksi ini tidak hanya melibatkan saluran pernapasan, namun juga berbagai sistem lain, salah satunya sistem saraf. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Kesulitan berbicara

3. Menyerang sistem operasi pusat

Dapatkan vaksinasi dan booster penuh

Meskipun covid-sudah mulai melandai dan lama diketahui bahwa covid-19 dapat menyebabkan berbagai gejala di luar pilek atau flu biasa, orang-orang terus berbicara tentang virus corona seolah-olah itu adalah penyakit pernapasan.Ini terjadi sejak munculnya varian Omicron , yang cenderung menyebabkan penyakit yang lebih ringan.Bahkan melansir dari Eat This Not That! varian Omicron dan BA.5 dapat mengakibatkan sindrom kronis yang melemahkan yang dikenal sebagai long covid, yang penyebabnya tidak dipahami dan saat ini belum ada obatnya (atau bahkan pengobatan yang efektif).Satu set gejala bisa sangat merusak. Berikut tanda-tanda pasti bahwa kamu sudah terinfeksi covid-19.Sejak awal pandemi, sudah jelas bahwa gejala covid-19 dapat bertahan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah virus 'membersihkan' tubuh, yang merupakan fenomena yang dikenal sebagai long covid. Bahkan kasus covid-19 yang ringan dapat menyebabkan gejala yang melemahkan dan bertahan lama ini.Salah satu aspek covid-19 yang sangat serius dan bertahan lama ini dapat memengaruhi sistem saraf pada beberapa orang, menyebabkan berbagai gejala yang bisa menjadi ekstrem, termasuk kelelahan yang melumpuhkan, kabut otak, bahkan kesulitan menemukan kata-kata atau kesulitan menelan. Neurologi merupakan cabang ilmu dalam bidang kedokteran yang berfokus pada otak dan sistem saraf.KOMO News memprofilkan seorang penduduk Seattle yang serangannya dengan covid-19, sampai mengharuskan dia menemui terapis wicara beberapa kali seminggu untuk mengatasi ketidakmampuannya menemukan kata-kata."Suami saya bertanya kepada saya dan saya tidak bisa menjawabnya," ujar wanita tersebut. Masih dijelaskan, dirinya mulai kesulitan berbicara. "Ada kata-kata di kepala saya dan saya tidak bisa mengucapkannya dengan keras," tambahnya.Para peneliti mengatakan bahwa gejala yang berhubungan dengan otak ini, termasuk kelelahan, masalah suara, pusing, detak jantung yang cepat, dan kesulitan menelan, mungkin terkait dengan virus yang merusak saraf vagus, bagian sentral dari sistem saraf.Dalam studi tersebut, para peneliti Spanyol mengamati fungsi saraf vagus pada sekelompok pasien long covid. Mereka menemukan 66 persen memiliki setidaknya satu gejala yang menunjukkan disfungsi saraf vagus.Gejala yang paling umum adalah diare (73 persen), detak jantung cepat (59 persen), pusing (45 persen), masalah menelan (45 persen), masalah suara (45 persen), dan tekanan darah rendah (14 persen). Durasi rata-rata gejala adalah 14 bulan.Sebuah tinjauan dari 15 studi internasional yang dirilis minggu ini menemukan bahwa mendapatkan vaksinasi memangkas peluang seseorang untuk mengembangkan long covid."Dalam dua penelitian, orang yang divaksinasi penuh lebih kecil kemungkinannya daripada orang yang tidak divaksinasi untuk mengembangkan gejala jangka menengah atau panjang seperti kelelahan, sakit kepala, kelemahan pada lengan dan kaki, nyeri otot terus-menerus, rambut rontok, pusing, sesak napas, kehilangan bau atau jaringan parut paru-paru," beber WebMD.