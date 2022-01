Rumah Terkena Banjir, Apa Saja yang Harus Dilakukan?

Ketika banjir sedang terjadi

Ketika selesai banjir

(FIR)

Setiap memasuki musim hujan , salah satu risiko yang akan dialami adalah fenomena banjir di berbagai daerah. Bahkan beberapa daerah menganggap banjir sebagai ritual tahunan yang pasti akan terjadi.Untuk itu, ketika rumah mengalami banjir harus melakukan beberapa tindakan keamanan agar tidak membahayakan anggota keluarga ataupun orang lain. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) memberikan beberapa tips yang bisa dilakukan jika rumahmu mengalami kebanjiran. Berikut di antaranya:- Kumpulkan persediaan darurat, termasuk makanan dan air. Simpan setidaknya 1 galon air per hari untuk kebutuhan anggota keluarga dan setiap hewan peliharaan. Simpan setidaknya persediaan untuk 3 hari.- Dengarkan radio, stasiun televisi lokal atau di media sosial untuk mengetahui berita terbaru mengenai kondisi banjir yang sedang terjadi.- Siapkan catatan medis mengenai imunisasi tetanus yang pernah dilakukan (atau ketahui kapan terakhir melakukan suntik tetanus). Simpan catatan medis mengenai imunisasi tetanus tersebut dalam wadah kedap air.- Bawa masuk ke dalam rumah barang-barang yang ada di luar ruangan (sofa halaman, pemanggang, tempat sampah) atau ikat dengan aman agar tidak terbawa arus banjir.- Jika diperlukan evakuasi, matikan seluruh aliran listrik di rumah dan tutup semua sumber gas yang ada di rumah.- Tinggalkan area yang terkena banjir seperti titik rendah, ngarai, genangan air, dll.- Hindari mengemudi melalui daerah banjir dan genangan air.- Jangan meminum air banjir, atau menggunakannya untuk mencuci piring, menggosok gigi, atau mencuci/menyiapkan makanan. Minumlah air yang bersih dan aman.- Jika dievakuasi, kembalilah ke rumah hanya setelah pihak berwenang setempat mengatakan sudah aman untuk melakukannya.- Buang semua makanan dan air minum kemasan yang datang atau mungkin bersentuhan dengan air banjir.- Mencegah keracunan karbon monoksida (CO). Gunakan generator setidaknya 20 kaki dari pintu, jendela, atau ventilasi.- Setelah kembali ke rumah, lakukan pembersihan yang aman. Lepaskan dan buang drywall dan insulasi yang terkontaminasi dengan air banjir atau limbah. Buang barang-barang yang tidak bisa dicuci dan dibersihkan dengan larutan pemutih seperti kasur, bantal, karpet, bantalan karpet, dan boneka mainan.