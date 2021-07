1. Kefir

2. Infused water

3. Susu kacang mede

4. Teh jahe lemon

Sistem imun memainkan peran yang penting untuk mencegah masuknya penyakit ke dalam tubuh. Dan untuk mendapatkan sistem imun tubuh yang kuat, ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan mengonsumsi minuman tertentu yang bisa mendukung kekebalan sistem imun tubuh.Melansir dari Health Us News, ada beberapa minuman yang diyakini dapat meningkatkan sistem imun tubuh, diantaranya:Kailey Proctor, ahli diet onkologi klinis di Center for Cancer Prevention and Treatment di St. Joseph Hospital di Orange County, California, merekemondasikan untuk minum kefir yang terbuat dari susu sapi atau kambing yang difermentasi. Kefir adalah sumber probiotik yang sangat baik, seperti kebanyakan makanan fermentasi. Tetapi yang membedakannya adalah jenis bakteri tertentu yang disebut Lactobacillus kefiri yang telah terbukti melindungi kita dari infeksi," tutur Kailey.Jika kamu bosan minum air putih, bisa memilih infused water yang ditambahkan jeruk agar lebih segar. Menurut Mary Cochran, ahli diet terdaftar di Ohio State University Wexner Medical Center vitamin C yang terdapat dalam jeruk merupakan antioksidan penting yang mendukung sistem imun yang sehat.Selain jeruk, kamu juga bisa menambahkan nanas, stroberi, atau buah-buahan lain yang mengandung kadar vitamin C tinggi.Susu kacang mede atau cashew milk merupakan sumber zinc yang baik. Cochran merekomendasikan untuk memilih jenis susu yang tanpa pemanis atau gula tambahan karena mengonsumsi makanan tinggi gula tambahan dapat meningkatkan peradangan dan melemahkan sistem kekebalan tubuh dari waktu ke waktu.Rasa lemon dan jahe yang tajam sangat enak jika dikonsumsi bersama-sama. Manfaat lain dari keduanya juga bisa sangat membantu dalam mendukung sistem kekebalan tubuh kita.“Jus lemon sangat tinggi vitamin C yang memperkuat kekebalan dan jahe segar kaya akan antioksidan yang melawan peradangan. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa jahe sangat efektif dalam melawan penyakit pernapasan,” tutup Cochran.