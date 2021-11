Pentingnya Perawatan Mata Demi Cegah Meningkatnya Masalah Penglihatan

Ilustrasi (pexels)

Jakarta: Masalah penglihatan terus meningkat, terlebih di era digital seperti saat ini. Penggunaan gawai yang berlebihan dan kurangnya asupan nutrisi menjadi pemicunya.



Masalah penglihatan tersebut pun kini tak lagi memandang usia. Gangguan penglihatan bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.



"Permasalahan penglihatan saat ini mulai meningkat, dari usia anak-anak hingga dewasa, dari yang memiliki masalah mata minus sampai silindris," kata Head of Marketing and Business Development Kasoem Group, Amar Ramdani, Sabtu 6 November 2021.



Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan mata pun menjadi salah satu upaya pencegahan masalah penglihatan. Pemerisaan pun bisa dilakukan secara praktis, karena kini telah banyak jasa pemeriksaa kesehatan mata.



Salah satunya Kasoem Visioncare yang bisa memberikan pemeriksaan akurat terhadap masalah penglihatan. Konsep visioncare pertama di Indonesia itu memberikan perawatan mata dengan di dukung tenaga profesional dan alat yang memadai.



"Wajib visit Kasoem Visioncare, we do care your eye care. Karena yang utama adalah di pemeriksaan yang akurat," lanjut Amar saat grand opening Kasoem Visioncare cabang baru di lantai 1 CSB Mall, Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 November 2021.



Sementara itu, Mall Manager CSB, Adwin Nugroho mengatakan, pihaknya senang brand Kasoem Visioncare bisa hadir di Mall CSB.



"Kami sangat senang brand Kasoem Visioncare bisa hadir di CSB Mall, sehingga bisa menambah pilihan bagi para pengunjung dan mudah mudahan bisa menjadi solusi terbaik untuk masalah penglihatan yang terbaik," kata dia.



Bersamaan dengan acara grand opening, Kasoem Vision Care juga melakukan kegiatan Kasoem H.E.L.P yang merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) gerakan sejuta kaca mata, dengan memberikan pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis kepada pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Cirebon yang memiliki gangguan penglihatan dan kurang mampu.



"Umumnya anak-anak itu tidak menginfokan ke orang tua mengenai masalah di matanya jadi terkadang orang tua tidak tahu jika prestasi anak-anak terganggu karena salah satu penyebabnya adalah gangguan penglihatan. Oleh karena itu, kegiatan CSR ini kami ingin menyampaikan pesan pentingnya pemeriksaan mata anak-anak secara rutin sejak dini dan jika ada masalah segera dapat tertangani dengan tepat dan ini juga sesuai dengan tata nilai pelayanan kami yaitu H.E.L.P yang ada di Kasoem Vision Care sehingga mereka bisa lebih produktif dan berprestasi," jelas Deputy CEO Kasoem Group, Dr. Madhita Kasoem.



Ditambahkannya, kegiatan ini bertujuan untuk mengkampayekan periksa mata setahun sekali dan juga edukasi perawatan mata dengan konsep 20:20:20 di mana 20 menit menatap layar gadget/laptop wajib melihat jauh 20 feet (6 meter) selama 20 detik.

(MBM)