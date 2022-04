Waspada Rambut Beruban, Ini 5 Cara Alami Mencegahnya

1. Mengonsumsi vitamin B dan suplemen vitamin D

2. Meningkatkan asupan zat tembaga

3. Memenuhi kebutuhan antioksidan

4. Gunakan produk yang mengandung vitamin C

5. Mengurangi tingkat stres

(FIR)

Salah satu hal yang tidak mungkin dihindari dalam penuaan adalah warna rambut yang berubah. Faktanya, menurut WebMD, pada umumnya uban akan tumbuh pada rambut seseorang ketika sudah memasuki usia 50 tahun.Kabar baiknya adalah, hal ini bisa kamu cegah dengan beberapa cara alami seperti berikut ini:Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan Vitamin B12, asam folat, dan biotin (semua bentuk Vitamin B) dapat menghambat folikel rambut akan memproduksi lebih banyak melanin. Sementara itu, kekurangan vitamin D bisa memicu timbulnya uban di usia dini. Untuk itu, usahakan setiap hari mengonsumsi multivitamin dan makan makanan yang mengandung kedua nutrisi tersebut.Melihat lebih banyak uban bermunculan adalah tanda lain dari kekurangan tembaga. Kenyataannya adalah bahwa tembaga membantu mengurangi jumlah stres oksidatif yang ada di dalam tubuh.Ini adalah kabar baik karena semakin sedikit stres yang kamu alami, semakin mudah tubuh memproduksi melanin, Termasuk melanin untuk folikel rambut.Karena antioksidan sangat efektif untuk mencegah stres serta memproduksi melanin, rambut membutuhkan banyak antioksidan agar dapat mempertahankan warna alaminya selama mungkin. Menurut Medical News Today, makanan yang penuh antioksidan termasuk blueberry, raspberry, artichoke, sayuran berdaun gelap, dan anggur.Vitamin C dapat membantu melindungi kulit dan rambut dari kerusakan akibat sinar matahari. Dan, karena uban lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar matahari, produk rambut yang mengandung Vitamin C dapat menjaga rambut dari kerusakan akibat sinar matahari.Manfaat lain dari Vitamin C adalah kemampuannya untuk membantu tubuh memproduksi lebih banyak kolagen. Semakin banyak kolagen di rambut, semakin sedikit stres oksidatif yang akan dialami.Stres dapat mempercepat proses penuaan, dan rambut juga tidak terkecuali. Namun, efek stres juga dapat dihindari jika dikelola dengan lebih baik.Stres adalah sesuatu yang terjadi pada hampir semua orang. Ingatlah untuk selalu mengelolanya dengan baik, demi kesehatan tubuh secara keseluruhan.