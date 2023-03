6 Manfaat Ubi Ungu, Salah Satunya Menjaga Kesehatan Tubuh saat Berpuasa

1. Menjaga berat badan

2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

3. Menjaga keseimbangan gula darah

4. Asupan serat

5. Mencegah penyakit jantung

6. Mencegah kanker

(FIR)

Ubi ungu memiliki rasa yang lezat untuk dikonsumsi. Cita rasa manis dan tekstur lembut menjadikan ubi ungu digemari banyak orang. Tidak hanya itu, makanan ini ternyata juga baik untuk kesehatan.Saat berpuasa, kita cenderung mencari makanan-makanan yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, ubi ungu bisa menjadi salah satu makanan yang bisa kamu konsumsi, baik saat sahur maupun berbuka puasa Ubi ungu diketahui memiliki kandungan zat seperti vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Selain itu, makanan ini juga merupakan sumber beta karoten yang baik dan kaya akan antioksidan. Ubi ungu juga mengandung rendah kalori.Manfaat ubi ungu sangat baik bagi tubuh. Ini enam manfaat yang bisa kamu dapatkan jika kamu mengonsumsi ubi ungu, antara lain:Kandungan serat dalam ubi ungu dapat memberikan efek kenyang lebih lama sehingga tepat untuk dikonsumsi bagi yang sedang menjalani diet atau menjaga berat badan. Selain itu, ubi ungu juga terdapat karbohidrat kompleks di dalamnya.Vitamin A (beta-karoten) dan vitamin C adalah dua vitamin antioksidan terkuat, dan keduanya dapat ditemui pada ubi ungu. Kombinasi vitamin A dan vitamin C dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga dapat melindungi tubuh dari bahaya infeksi. Ramadan identik dengan makanan manis. Tenang saja, ubi ungu memiliki sejumlah kandungan gula alami. Tetapi, meskipun dianggap berada dalam kisaran indeks glikemik menengah, kandungan serat pada ubi ungu dinilai dapat memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah.Bagian dari pati dalam ubi ungu adalah jenis serat yang disebut pati resisten. Bakteri di usus besar memfermentasi pati resisten. Selama proses fermentasi ini, senyawa yang dikenal sebagai asam lemak rantai pendek diproduksi. Senyawa tersebut membantu meningkatkan kesehatan usus.Dikutip dari Alodokter, sebuah penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi ubi ungu bisa menurunkan tekanan darah pada pengidap hipertensi. Hal ini berasal dari kandungan kalium di dalamnya. Selain itu, kandungan antiinflamasi ubi ungu bisa menurunkan risiko terkena penyakit jantung.Ubi ungu diketahui mengandung antosianin, yaitu zat pemberi warna ungu pada ubi dan bersifat antioksidan. Senyawa ini mampu melawan paparan radikal bebas yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker, terutama di ginjal, usus besar, dan juga payudara.