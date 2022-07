Centaurus Si 'Siluman' Omicron Baru yang Mungkin Lolos dari Kekebalan Jenis Covid Lainnya

(Dr Soumya mengatakan BA.2.75 telah dilaporkan di sekitar 10 negara lain dan belum dinyatakan sebagai varian yang mengkhawatirkan. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Subvarian Omicron baru di radar Organisasi Kesehatan Dunia yang menurut beberapa ahli bisa menjadi yang paling menghindari kekebalan, telah diidentifikasi di Amerika Serikat (AS). Hal ini disampaikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit kepada Fortune.Ada dua kasus BA.2.75, dijuluki Centaurus, terdeteksi di AS. Pertama, diidentifikasi pada 14 Juni, kata juru bicara Centers for Disease Control and Prevention/CDC. Dan CDC tidak secara terbuka melaporkan varian yang muncul sampai mereka terdiri dari satu persen kasus. Artinya, kasus BA.2.75 saat ini di bawah kasus BA.2, yang terdiri kurang dari tiga persen dari kasus AS."BA.2.75 telah dilaporkan di sekitar 10 negara lain dan belum dinyatakan sebagai varian yang mengkhawatirkan," ujar Dr Soumya Swaminathan, kepala ilmuwan WHO. Penularan, keparahan, dan potensi penghindaran kekebalan saat ini tidak diketahui. Tetapi beberapa ahli meningkatkan potensi bahaya.Eric Topol, seorang profesor kedokteran molekuler di Scripps Research dan pendiri dan direktur Scripps Research Translational Institute, mengatakan bahwa mutasi subvarian baru dapat membuat pelarian kekebalan lebih buruk daripada yang kita lihat sekarang dengan BA.5 dan BA .4. Keduanya merupakan subvarian yang diketahui menghindari kekebalan dari vaksinasi dan infeksi sebelumnya.Seiring dengan mutasi Omicron biasa, ia memiliki sebanyak sembilan perubahan tambahan, tidak ada yang berkaitan secara individual.“Tetapi semua yang muncul bersama sekaligus adalah masalah lain,” beber Tom Peacock, seorang ahli virus di Departemen Penyakit Menular di Imperial College di London, baru-baru ini dalam sebuah tweet.“Pertumbuhannya yang cepat dan penyebaran geografis yang luas. Mengkhawatirkan," tambahnya.Dr Amesh Adalja, seorang sarjana senior di Pusat Keamanan Kesehatan Johns Hopkins, mengatakan kepada Fortune, bahwa tidak jelas apakah Centaurus dapat benar-benar lepas landas dalam menghadapi BA.5 dan relatif BA.4."Centaurus mungkin saja menyebar untuk beberapa waktu sampai mencapai BA.5 dan kalah bersaing untuk menginfeksi manusia," kata Adalja.Tidak diketahui apakah BA.2.75 akan menjadi sesuatu yang lebih dari masalah regional yang akhirnya dibanjiri oleh BA.5. Varian ultra-baru juga dapat mencerminkan spin-off stealth Omicron lainnya, BA.2.12.1, yang dapat mengambil alih untuk suatu periode.Hal ini seperti yang dilakukan BA.2.12.1 di AS, menjadi dominan atas BA.2 pada bulan Mei dan tetap dominan sampai BA.4 dan BA.5 mendorongnya ke bawah pada akhir Juni—sampai varian berikutnya yang lebih menular muncul.Sebuah studi baru-baru ini di Afrika Selatan menemukan bahwa mereka yang sebelumnya telah terinfeksi Omicron tetapi tidak divaksinasi mengalami penurunan hampir delapan kali lipat dalam antibodi penetralisir ketika terpapar BA.4 dan BA.5. Mereka yang telah divaksinasi dan sebelumnya terinfeksi Omicron mengalami penurunan tiga kali lipat lebih ringan.