5 Tips saat sarapan untuk Mendapatkan Perut Rata

Jakarta: Para ahli setuju bahwa salah satu strategi untuk menurunkan berat badan serta mendapatkan perut rata adalah sarapan, bukan melewatkannya. Penelitian telah mengamati bahwa orang yang makan sarapan kaya protein dan atau serat secara teratur cenderung memiliki Indeks Massa Tubuh (BMI) yang lebih rendah dan mengonsumsi lebih sedikit kalori di kemudian hari.



Percobaan lain yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menawarkan alasan lain untuk tidak melewatkan sarapan. Para peneliti menemukan bahwa melewatkan sarapan dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2 yang lebih tinggi.



Namun, untuk mendapatkan manfaat dari sarapan seperti perut yang rata maka harus melakukan beberapa trik seperti berikut ini:

1. Fokus untuk jangka panjang

Jika ada trik untuk menurunkan berat badan, caranya adalah membuat rencana makan yang terarah. Kebiasaan baik membantu menciptakan kebiasaan baik di masa depan.



"Jadi makan sarapan seimbang dengan biji-bijian kaya serat, protein tanpa lemak, dan beberapa buah atau sayuran dapat membantu tetap kenyang dan menghindari rasa ingin makan berlebihan,” kata Stacey Krawczyk, MS, RD, ahli diet terdaftar untuk Grain Foods Foundation dan Presiden FoodWell Strategies.

2. Sarapan dengan makanan padat nutrisi

“Kamu tidak perlu makan banyak saat sarapan jika memiliki kombinasi bahan makanan yang padat nutrisi,” kata Lisa Young, RD, PhD.



Sebab perut terasa kenyang, kamu tidak perlu makan snack lagi sebelum makan siang. Kunci merasa kenyang lebih lama setelah sarapan adalah kombinasi protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks kaya serat yang akan membuat tetap berenergi sepanjang hari.

3. Buat sarapan yang kaya akan bahan nabati

“Untuk membuat perut tetap rata, kamu harus menjaga metabolisme tubuh tetap berjalan dan sarapan dapat menjalankannya sampai sekitar 3 jam. Itulah mengapa saya mengatakan kepada orang-orang untuk makan setiap 2,5 – 3 jam,” ujar Autumn Calabrese, seorang Beachbody Super Trainer. .



Untuk makan-makanan yang berbasis tanaman atau nabati, Calabrese menyarankan dengan kandungan serat yang tinggi yang dapat meningkatkan metaboilsme tubuh mencapai 16 persen.

4. Pilih suplemen protein yang tepat

Jika ingin menjaga perut tetap rata, memerhatikan bahan-bahan dalam suplemen protein adalah kuncinya, kata David Sautter, spesialis nutrisi kebugaran bersertifikat National Association of Sports Medicine.



"Pilih protein dari sumber yang diberi makan rumput yang mengandung enzim pencernaan untuk penyerapan yang lebih baik," katanya.

5. Minum 1 – 2 gelas air putih sebelum sarapan

Satu studi di Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics yang melibatkan orang dewasa tua yang obesitas menemukan bahwa, peserta yang minum air 30 menit sebelum sarapan mengurangi konsumsi kalori mereka selama makan berikutnya sebesar 13 persen.

