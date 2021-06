5 Sayuran Rendah Karbohidrat

1. Brokoli

(Bayam dapat dikonsumsi saat diet karena bayam rendah karbohidrat sekaligus punya manfaat lain yaitu melindungi kesehatan jantung. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Orang yang ingin menurunkan berat badan mungkin menerapkan berbagai jenis diet tertentu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Salah satu diet yang cukup sering diikuti oleh banyak orang adalah diet rendah karbohidrat.Dikutip dari Healthline, definisi diet rendah karbohidrat sangat bervariasi. Sebagian besar berada di bawah 150 gram karbohidrat per hari, dan beberapa di antaranya serendah 20 gram per hari.Jika kamu sedang menerapkannya sekarang, pastikan kamu tidak melewatkan sayur . Berikut beberapa sayuran rendah karbohidrat terbaik yang bisa kamu masukkan ke dietmu.Brokoli adalah makanan super. Studi menunjukkan bahwa brokoli dapat menurunkan resistensi insulin pada penderita diabetes tipe 2 . Itu juga dianggap melindungi terhadap beberapa jenis kanker, termasuk kanker prostat.Satu cangkir (91 gram) brokoli mentah mengandung 6 gram karbohidrat, 2 diantaranya adalah serat. Ini juga menyediakan lebih dari 100 persen RDI untuk vitamin C dan K.Jamur juga sangat rendah karbohidrat. Satu cangkir (70 gram) porsi jamur putih mentah hanya mengandung 2 gram karbohidrat. Terlebih lagi, mereka telah terbukti memiliki sifat antiinflamasi yang kuat yang bagus untuk kesehatanmu.Bayam adalah sayuran berdaun hijau yang memberikan manfaat kesehatan luar biasa. Para peneliti melaporkan bahwa itu dapat membantu mengurangi kerusakan DNA. Ini juga melindungi kesehatan jantung dan dapat mengurangi risiko penyakit mata umum seperti katarak dan degenerasi makula.Bayam juga rendah karbohidrat, tetapi karbohidrat menjadi lebih terkonsentrasi saat daunnya dimasak dan kehilangan volumenya.Misalnya, satu cangkir bayam matang mengandung 7 gram karbohidrat dengan 4 gram serat, sedangkan satu cangkir bayam mentah mengandung 1 gram karbohidrat dengan hampir 1 gram serat.Satu cangkir (47 gram) selada mengandung 2 gram karbohidrat. Selada juga tinggi folat. Folat membantu menurunkan kadar homosistein, senyawa yang terkait dengan peningkatan risiko penyakit jantung.Mentimun rendah karbohidrat dan sangat menyegarkan. Satu cangkir (104 gram) mentimun cincang mengandung 4 gram karbohidrat dan kurang dari 1 gramnya adalah serat.Meskipun mentimun tidak terlalu tinggi vitamin atau mineral, mereka mengandung senyawa yang disebut cucurbitacin E, yang mungkin memiliki efek menguntungkan pada kesehatan.