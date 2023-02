Menggunakan Sabun Organik demi Hidup yang Berkelanjutan

Lucky Chan, CEO SESA (kiri) dan Renny Hasibuan CMO SESA. (Foto: A. Firdaus/Medcom)

Komitmen Terhadap Lingkungan dan Aman untuk Tubuh

(FIR)

: Semakin pudar berita tentang pandemi covid-19, tak membuat orang lupa akan kebersihan yang digaung-gaungkan ketika virus melanda. Salah satu ikhtiar yang selalu dijaga adalah mencuci tangan.Pasti kamu salah satu di antaranya yang kerap rajin mencuci tangan. Bahkan banyak varian sabun yang telah kamu gunakan.Sementara itu beberapa orang lainnya, ada yang menuju untuk hidup lebih higienis dan berkelanjutan dengan menggunakan sabun organik, termasuk saat mencuci tangan. Keunggulan sabun organik adalah bebas dari kandungan bahan kimia yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, bahan kimia pada busa sabun bisa merusak lingkungan.Salah satu sabun yang bisa direkomendasikan untukmu sesuai dengan visi berkelanjutan adalah Dr. Bronner. Mengusung konsep ’18-in-1’, sabun organik ini memungkinkanmu untuk menggunakan satu jenis cairan sabun dalam berbagai keperluan.Secara spesifik, selain dapat digunakan untuk kebutuhan mendasar seperti mencuci tangan, membasuh bagian tubuh dan keramas, sabun Dr. Bronner’s juga bisa dimanfaatkan saat hendak mencuci baju, buah dan sayuran, piring, brush makeup, hingga memandikan hewan peliharaan. Terlebih lagi kandungannya yang murni dari bahan alami terbukti aman untuk digunakan sehari-hari."Visi Dr. Bronner’s yang sejalan dengan apa yang diyakini SESA, yaitu menciptakan ekosistem hidup sehat secara alami. Hal ini membuat kami bangga memperkenalkan produk ini untuk masyarakat Indonesia, sekaligus berbagi informasi tentang pentingnya sebuah produk dengan misi menjaga planet dan tubuh kita," jelas Lucky Chan, CEO SESA (PT. Sehat Secara Alami)."Kami berharap dengan hadirnya store Dr. Bronner’s di Central Park, akan semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya menjaga tubuh dan planet kita dari bahan berbahaya," terang Lucky saat peresmian Pop-up Store di Central Park, Jakarta.Selain memiliki banyak kegunaan praktis, sabun Dr. Bronner’s juga dihadirkan dengan misi mengajak orang-orang menerapkan ‘Kebaikan Kepada Planet dan Tubuh Kita’. Sebagai informasi, dalam studi yang diterbitkan oleh Ficheux, A.S. et al pada 2015 lalu, secara rata-rata penduduk di dalam sebuah negara memiliki tendensi untuk menggunakan setidaknya 18 produk perawatan tubuh (personal dan body care) dalam satu hari.Bila data itu belum cukup untuk membuat ‘merinding’, perlu diketahui juga bila mayoritas produk perawatan tubuh di masa kini menggunakan kontainer ataupun bungkus berbahan plastik serta masih terdapat diantaranya yang mengandung bahan berbahaya bagi tubuh.Imbasnya, dari rata-rata penggunaan belasan produk personal dan body care dalam satu hari oleh seseorang itu, pasti bisa dibayangkan sebesar apa dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan tubuhnya dan lingkungan. Apalagi, bila mengingat masalah dewasa ini, di mana banyak sekali sampah plastik yang berakhir di perairan dan berujung merusak ekosistem."Dr. Bronner’s merupakan contoh nyata bagaimana sebuah produk sangat mengutamakan kandungan murni dan alami, bebas bahan berbahaya (clean ingredients) serta diolah melalui proses yang juga bersih – menghindari kerusakan lingkungan (clean manufacturing)," terang Renny Hasibuan, selaku CMO SESA."Standar dan kualitas produknya tak perlu diragukan lagi karena Dr. Bronner’s telah mengantongi lebih dari 10 sertifikasi global lewat proses pengujian yang sangat ketat. Ini adalah misi SESA bersama Dr. Bronner’s yang kami usung lewat campaign #LiveLifeClean yang mengajak konsumen untuk menggunakan sabun berbahan simple dan bersih, murni - aman untuk badan, multifungsi - satu sabun untuk semua- sehingga mengurangi tingginya konsumsi plastik,” jelasnya.Lebih jauh, Coalition for Consumer information on Cosmetics (CCIC) telah mengonfirmasi bila proses riset, pengembangan, hingga kelayakan sabun Dr. Bronner’s sepenuhnya terlepas dari uji coba terhadap hewan, yang biasanya berpeluang menyakiti satwa yang diujicoba. Sebagai pelengkap, mayoritas produk Dr. Bronner’s pun dapat digunakan oleh kalangan vegan dan vegetarian di Tanah Air karena tidak dibuat menggunakan bahan hewani.