5 Hal yang Bisa Terjadi pada Gula Darah Saat Meminum Teh

Gula darah meningkat

(Dalam Alodokter disebutkan studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Teh hitam membantu kadar glukosa

Kafein meningkatkan gula darah

Teh asam baik untuk gula darah

Teh hijau mengandung EGCG

(TIN)

Teh merupakan salah satu pilihan terbaik untuk minuman sehat. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Dengan minum teh banyak manfaat yang bisa didapat, termasuk menurunkan gula darah. Namun, tidak semua teh memberi dampak positif bagi gula darah.Erin Yarnall dalam laman Eat This memaparkan tidak ada jawaban pasti tentang bagaimana gula darah akan terpengaruh ketika mengonsumsi teh . Itu bergantung pada bagaimana dan teh apa yang diminum.Teh manis yang sarat dengan gula pasti dapat meningkatkan gula darah, sedangkan jenis teh lain, tanpa tambahan gula, dapat membantu menurunkannya.Nah, ketika berbicara tentang menurunkan gula darah, inilah bagaimana teh dapat memengaruhinya dan tips untuk menghindari lonjakan kadar glukosa darah dengan minuman ini. Semua penjelasan ini telah dinukil dari laman Eat This, Not That! secara lengkap.Yarnal dalam "What Happens to Your Blood Sugar When You Drink Tea" mengatakan teh manis adalah salah satu cara yang paling tidak sehat untuk menyajikan minuman aromatik. Ada alasan mengapa teh manis dinamai demikian, dan itu karena mengandung gula.Ada hubungan langsung antara konsumsi minuman manis secara teratur dan kemungkinan didiagnosis dengan diabetes tipe 2 . Ingat, makan atau minum lebih banyak gula secara langsung menyebabkan peningkatan gula darah.Meskipun teh manis tidak ideal untuk menjaga kadar gula darah tetap rendah, itu tidak berarti harus mengesampingkan teh dari diet. Sebagai gantinya, pilihlah teh hitam. Sebuah studi dari Universitas Mahidol di Thailand menunjukkan bahwa teh hitam adalah agen antidiabetes yang menjanjikan untuk kontrol glikemik, yang berarti membantu menurunkan gula darah.Teh mengandung kafein. Artinya secangkir teh di pagi hari dapat membuat bersemangat dan berenergi untuk hari itu. Tapi menurut ahli diet terdaftar, Justine Chan, RD, kafein dapat memiliki efek samping negatif pada tubuh. Pun kadar gula darah."Kafein dengan sendirinya dapat meningkatkan gula darah karena efek stimulasinya." Selain itu, sebuah penelitian dari Central Michigan University menemukan bahwa asupan kafein tidak hanya meningkatkan kadar gula darah, tetapi juga meningkatkan jumlah waktu peningkatan gula darah.Bila teh manis biasanya meningkatkan gula darah, teh asam, termasuk teh hibiscus (dibuat dari tanaman hibiscus sabdariffak) memiliki kemampuan untuk membantu menurunkan gula darah.Sebuah penelitian dari University of Arizona menunjukkan bahwa konsumsi teh kembang sepatu setiap hari juga dikaitkan dengan penurunan tekanan darah, karena mayoritas penderita diabetes tipe 2 juga memiliki tekanan darah tinggi.Teh hijau menyehatkan, pasti sering kita dengar. Ya, minuman yang diseduh telah dikaitkan dengan membantu menyembuhkan sakit kepala, meningkatkan penurunan berat badan dan meningkatkan kewaspadaan mental, tetapi juga bermanfaat bagi siapa saja yang mencoba menurunkan gula darah mereka juga."Teh hijau memiliki senyawa polifenol yang bermanfaat, EGCG (epigallocatechin gallate) dan telah terbukti bermanfaat bagi pengaturan gula darah," pungkas Sara Chatfield, RD di HealthCanal.