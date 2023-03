Perhatikan, 5 Barang yang Dilarang 'Menetap' di Kamar Mandi

1. Perlengkapan mandi ekstra

(Kamar mandi memiliki suhu yang selalu berubah yakni dari panas terik dan mendingin sesaat setelah dipakai mandi. Jika kamu menyimpan alat rias di area kamar mandi (walaupun kamu yakin kamar mandri kamu kering), hal tersebut dapat merusak alat rias yang diletakkan di dalam area kamar mandi. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Alat rias

3. Pisau cukur dan pinset

4. Pakaian

5. Perhiasan

Selain menjadi tempat untik bersih-bersih tubuh, kadang kamar mandi menjadi tempat penyimpanan barang-barang yang berhubungan dengan peralatan dan perlengkapan mandi atau bebersih. Padahal, tidak semua barang harus disimpan di kamar Laman The Spruce telah merangkum komentar para ahli mengenai barang-barang yang seharusnya tidak disimpan di kamar mandi. Nah, coba kamu lihat, adakah barang-barang di bawah ini yang sengaja kamu simpan di kamar mandi?Kertas toilet ekstra, sampo, tisu rias, atau perlengkapan mandi lainnya, seharusnya tidak disimpan dalam kamar mandi. Walaupun bertujuan agar ketika anggota keluarga membutuhkannya bisa mengambil benda-benda tersebut, begitu yang dikatakan Kait Hilton, dari Life in HARMONie.Jika menggunakan cermin kamar mandi untuk bersiap-siap hari itu, tampaknya praktis bila menyimpan persediaan rias wajah di dekat kamu, bukan? Pikirkan lagi, kata Xiomara Romero dari Pengorganisasian Lilly.Menjaga pisau cukur ekstra dalam jangkauan lengan dari pancuran mungkin tampak seperti ide yang cerdas, tetapi tidak! Pisau cukur ekstra harus disimpan di luar kamar mandi untuk menghindari karat.Michele Vig, dari Neat Little Nest, menambahkan, "Yang kami perhatikan adalah ukuran kamar mandi dan di mana letak shower." Semakin kecil kamar mandinya, semakin banyak uap yang terkumpul di ruang kecil sehingga memungkinkan berkarat."Jika memungkinkan, riasan harus diletakkan di tempat yang sejuk dan kering," ujar Romero. "Sebagian besar kamar mandi bisa menjadi panas dan lembap, terutama setelah mandi, dan dapat merusak riasan," tambahnya.Romero menyarankan untuk menyimpan riasan sejauh mungkin dari pancuran dan menempatkannya di wadah kedap udara sebagai tindakan ekstra untuk mencegah kelembapan merusak produk riasan. Apa pun yang kanu lakukan, jangan biarkan riasan mengacaukan meja di kamar mandi."Karena adanya kelembapan, menyimpan pakaian dilarang di kamar mandi," tegas Paige Stuart dari NEAT. Untuk alasan yang sama kamu tidak ingin menyimpan buku dan majalah di kamar kecilmu, hal terakhir yang kamu inginkan adalah kelembapan berlebih yang menyebabkan pakaian yang kamu simpan tumbuh jamur. Hiii!!Kadang, bila seseorang memiliki kamar mandi yang cukup luas, kamar mandi suka dijadikan tempat untuk menyimpan perhiasan. Hal ini dimaksudkan agar ketika bersiap-siap untuk kerja, kamu akan mudah mengambil perhiasan atau pernak pernik untuk dikenakan hari itu.Namun, Megan Tevlin dari The Organizing Blonde menyarankan agar ini tidak dilakukan. "Perhiasan tidak boleh disimpan di kamar mandi, karena kelembapan dari pancuran bisa menyebabkan noda dan perubahan warna," tandasnya.