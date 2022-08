Keturunan Baru, CDC Lacak BA.4.6 Sebagai Variant of Concern

(Saat ini, hanya orang Amerika di atas usia 50 yang memenuhi syarat untuk booster kedua. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Vaksin khusus Omicron

Belum lama ini, setidaknya empat negara bagian AS mengalami gelombag infeksi ualng dari keturunan baru Omicron , BA.5 dan BA.5. Ya, kedua varian dari covid-19 ini membuat orang yang sebelumnya tertular covid, bisa tertular kembali.Dan saat ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS sedang melacak variant of concern baru, BA.4.6. Minggu ini, CDC memasukkan spin-off (pemisahan) BA.4 dalam pelacakan mingguan kasus covid-19, dengan kepala petugas data agensi men-tweet bahwa subvarian baru sebenarnya telah beredar selama beberapa minggu di AS.CDC menetapkan strain sebagai "varian of concern" jika mereka menunjukkan transmisibilitas yang lebih besar, pengurangan efektivitas pengobatan, peningkatan keparahan, atau penurunan netralisasi oleh antibodi. Menurut CDC, BA.4.6 merupakan 4,1 persen dari kasus covid-19 untuk pekan yang berakhir 30 Juli.Melansir dari laman Fortune, varian baru ini lebih umum di wilayah yang terdiri dari Iowa, Kansas, Missouri, dan Nebraska, di mana itu merupakan 10,7 persen dari kasus lokal.Wilayah Atlantik tengah dan Selatan juga melihat tingkat BA.4.6 di atas rata-rata nasional. Sampai sekarang, tidak banyak data apakah BA.4.6 lebih baik daripada BA.4 atau BA.5 dalam menghindari kekebalan.Eric Topol, pendiri dan direktur Scripps Research Translational Institute, men-tweet bahwa mutasi BA.4.6 tampaknya tidak mengkhawatirkan dibandingkan dengan BA.4 atau BA.5, dengan hanya segelintir mutasi baru dibandingkan dengan subvarian sebelumnya.Bahkan jika BA.4.6 tidak secara signifikan lebih buruk daripada strain yang ada, kecepatan munculnya varian baru yang mengkhawatirkan mengkhawatirkan pejabat kesehatan masyarakat yang merencanakan booster vaksin baru musim gugur ini.Badan Pengawas Obat dan Makanan AS mengatakan bahwa mereka akan berusaha untuk menyetujui booster yang secara langsung menargetkan varian BA.5 musim gugur ini, daripada membuat lebih banyak orang Amerika memenuhi syarat untuk booster kedua.Saat ini, hanya orang Amerika di atas usia 50 yang memenuhi syarat untuk booster kedua. Tetapi varian baru mungkin membuat booster yang masih dalam pengembangan menjadi kurang efektif pada saat mereka akhirnya siap.Dr Anthony Fauci, kepala penasihat medis Gedung Putih, mengatakan booster baru mencoba untuk mencapai target ketika harus menentukan varian mana yang harus ditangani.“Ini adalah vaksin yang akan jauh lebih tahan lama, yang akan memberikan perlindungan yang jauh lebih tahan lama, tidak peduli apa yang dilakukan virus atau bagaimana virus itu berkembang,” jelas Ashish Jha, koordinator respons covid-19 Gedung Putih.Sebuah studi menemukan bahwa booster kedua memotong tingkat infeksi lanjutan sebesar 65 persen di antara petugas kesehatan Israel.