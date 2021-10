Pameran Kesehatan dan Medis Ini Digelar Virtual di Indonesia

Pameran virtual kesehatan dan medis (Ist)

Jakarta: Platform marketplace B2B, Ralali, menggelar pameran virtual kesehatan dan medis pertama di Indonesia. Pameran bertajuk Whealth itu digelar daring 30 September hingga 13 Oktober 2021 di RXPO, platform virtual event yang dibangun Ralali.



Pameran ini merupakan inovasi menciptakan peluang bagi sektor industri wisata kebugaran, kesehatan, dan medis untuk memamerkan produk dan layanan secara virtual. Mengingat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung membuat pelaku bisnis bisa memasarkan produknya secara aman dan nyaman via daring.



Bekerja sama dengan Biztrips Events, perusahaan B2B event producer, Whealth 2021 Virtual Expo dihadiri ratusan pelaku bisnis. Mulai sektor pariwisata dan perhotelan, penyedia produk dan layanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta asosiasi dan komunitas pelaku bisnis.



"The Biggest Virtual Wellness and Health Tourism Virtual Expo in Indonesia ini diharapkan dapat mendukung kebangkitan kembali sektor perekonomian pariwisata Indonesia di masa pandemi Covid-19," kata founder dan CEO Ralali.com Joseph Aditya, Kamis 14 Oktober 2021.



Berbagai diskusi turut dihadirkan melalui 20 sesi Whealth Talk bersama beragam narasumber berkualitas yang diselenggarakan selama event ini berlangsung.



"Wellness and Health Tourism Hub atau Whealth dilahirkan untuk menjadi sebuah platform yang dapat menginspirasi dan jembatan yang memungkinan kolaborasi secara nyata antara seluruh pihak terkait dalam industri wellness, health, dan medical tourism di Indonesia," tambah Founder dan CEO dari Biztrips Events, Johanes Chang.

