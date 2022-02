Ini 5 Sumber Vitamin D, Enggak Cuma Sinar Matahari dan Suplemen

Manfaat vitamin D

Jakarta: Vitamin D merupakan nutrisi yang penting untuk memelihara tubuh. Kandungan vitamin D bagus untuk memperkuat sistem imun.Dikutip dari laman Siloam Hospital, vitamin D dapat membantu mengoptimalkan kekebalan tubuh dengan menunjang kerja sel darah putih dalam melawan patogen. Sifatnya sebagai antiradang dan antioksidan mampu meningkatkan kerja sistem imun , saraf, dan otot.Itu kenapa di saat pandemi covid-19 ini banyak orang yang berjemur di bawah sinar matahari . Sehingga tubuh dapat memproduksi vitamin D dan daya tubuh bisa terjaga.Berdasarkan studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal PLOS ONE, vitamin D berperan penting dalam mencegah gejala berat pasien covid-19. Studi ini melibatkan 1.176 pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit pada April 2020 sampai Februari 2021.Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa tingkat mortalitas pasien covid-19 dengan defisiensi vitamin D berkisar di angka 25,6 persen. Sedangkan, tingkat mortalitas pada pasien covid-19 dengan kadar vitamin D yang mencukupi jauh lebih rendah, yaitu 2,3 persen.Untuk mendapatkan vitamin D memang cukup sulit. Sebab, Kamu perlu untuk berjemur setiap hari di waktu tertentu.Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Jeffri Aloys Gunawan, Sp.PD, CHt menyebutkanjemuran yang ideal adalah sekitar jam 12 siang. Ini karena di waktu itu, ada UVB yang dibutuhkan oleh tubuh.“Sulit ya untuk berjemur jam 12 siang atau jam 10 sampai jam 1 juga susah karena tidak nyaman. Apalagi kita pengincar UV yang khusus ya. Jadi yang dicari adalah UV B," terang dr. Jeffri.Selain matahari, vitamin D dapat diperoleh dari mengonsumsi sejumlah makanan atau suplemen. Berikut ini makanan yang tinggi akan vitamin D:Salmon adalah ikan berlemak yang populer dan sumber vitamin D yang bagus. Menurut United States Department of Agriculture (USDA) satu porsi salom atau ekitar 3,5 ons (100 gram) mengandung 526 IU vitamin D.Minyak hati ikan cod adalah suplemen yang cukup populer. Jika kamu tidak menyukai ikan, mengonsumsi minyak hati ikan cod bisa menjadi kunci untuk mendapatkan nutrisi tertentu yang tidak tersedia di sumber lain. Ini adalah sumber vitamin D yang sangat baik, yaitu sekitar 448 IU per satu sendok teh.Untuk kamu yang tidak suka ikan atau makanan laut, mereka bukan satu-satunya sumber vitamin D. Telur utuh adalah sumber lain yang baik, serta makanan bergizi yang luar biasa.Meskipun sebagian besar protein dalam telur ditemukan di bagian putihnya, lemak, vitamin, dan mineral sebagian besar ditemukan di kuning telur. Satu kuning telur mengandung 37 IU vitamin D.Jamur juga menjadi sumber makanan nabati yang tinggi akan kandungan vitamin D. Seperti manusia, jamur dapat mensintesis vitamin ini saat terkena sinar UV.Tak hanya itu, jamur juga menghasilkan vitamin D2, sedangkan sumber hewani menghasilkan vitamin D3. Dan meskipun vitamin D2 membantu meningkatkan kadar vitamin D dalam darah, itu mungkin tidak seefektif vitamin D3.Susu sapi, jenis susu yang paling umum dikonsumsi, secara alami merupakan sumber yang baik dari banyak nutrisi, termasuk kalsium, fosfor, dan riboflavin. Susu biasanya mengandung sekitar 115-130 IU per cangkir (237 ml).