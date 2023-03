5 Tips Gaya Hidup Sehat untuk Cegah Obesitas

1. Olahraga 150 menit per minggu

World Health Organization (WHO) mengatakan pada 2021, lebih dari 1 miliar orang dewasa di seluruh dunia mengalami kelebihan berat badan dan 650 juta di antaranya mengalami obesitas.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ( Kemenkes RI ) di sisi lain mengungkapkan bahwa jumlah obesitas di Indonesia mencapai 21,8 persen dari total populasi. Angka ini meningkat dari 14,8 persen pada tahun 2013.Namun, tren makanan sehat di tahun 2023 ini pun juga mulai menaik. Hal ini diungkapkan oleh salah satu e-commerce di Indonesia, bahwa mereka mencatat penjualan makanan sehat meningkat."Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya gaya hidup sehat cenderung meningkat. Terbukti dari adanya peningkatan rata-rata jumlah transaksi pada subkategori Makanan dan Minuman Sehat serta Peralatan Olahraga sebesar hampir 1,5 kali lipat selama 2022 dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Head of External Communications Tokopedia, Ekhel Chandra Wijaya.Mensukseskan Hari Obesitas Sedunia pada 4 Maret 2023, Ahli Gizi, Mochammad Rizal, membagikan tips untuk menerapkan gaya hidup sehat demi mencegah terjadinya obesitas WHO merekomendasikan berolahraga minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang hingga rendah. Penting bagi masyarakat untuk memilih jenis olahraga yang seimbang, seperti mengombinasikan latihan aerobik dan angkat beban. Hal ini agar massa otot dan lemak tetap seimbang dalam tubuh untuk mencapai berat badan yang ideal.Pastikan porsi makanan yang dikonsumsi tidak terlalu besar atau terlalu kecil.Masyarakat bisa mengikuti anjuran Kemenkes RI dengan membagi piring menjadi tiga bagian, yaitu:Setiap individu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Maka dalam menerapkan diet yang sehat, penting untuk mempertimbangkan asupan nutrisi yang seimbang sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing.Berikut gambaran umum menu makanan yang dapat memenuhi asupan nutrisi harian ala Rizal.Faktor psikologis juga memengaruhi peningkatan risiko obesitas. Rizal mengatakan, stres bisa menghasilkan hormon kortisol yang memicu penumpukan lemak dan keinginan makan berlebihan.Untuk mengatasi stres, masyarakat cenderung mengonsumsi gula secara berlebih untuk meningkatkan hormon dopamin, namun hal tersebut justru meningkatkan risiko obesitas.Untuk mengganti asupan gula berlebih, masyarakat bisa melakukan berbagai aktivitas menyenangkan untuk meningkatkan hormon dopamin secara alami, seperti berjalan kaki di taman hingga mendatangi tempat wisata.Bagi masyarakat yang mengalami obesitas, disarankan untuk rutin berkonsultasi dengan ahli gizi setiap 1-2 minggu selama 3-6 bulan.Ahli gizi akan memantau penurunan berat badan, menilai apakah penurunan terlalu cepat atau tidak, serta memastikan apakah yang hilang adalah lemak atau massa otot.Selain itu, ahli gizi juga akan memantau kadar kolesterol, asam urat dan gula darah, serta membantu memantau kebiasaan makan untuk menjaga pola makan yang sehat.