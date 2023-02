5 Obat Sakit Telinga Alami, Mana yang Patut Dicoba?

Beberapa obat sakit telinga alami

1. Kompres air panas atau hangat

(Senyawa aktif allicin yang terdapat pada bawang putih membantu membunuh berbagai kuman penyakit infeksi. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

2. Bawang putih

3. Minyak mineral

4. Permen karet xylitol

5. Minyak zaitun

(TIN)

Telinga merupakan salah satu organ vital yang digunakan setiap hari. Jadi, sudah keharusan untuk menjaga kebersihannya agar tetap sehat. Namun begitu, tidak menutup kemungkinan untuk kuman atau bakteri masuk dan menjadi pemicu penyakit yang berhubungan dengan pendengaran.Bahkan, masalah pendengaran ini kadang menjadi misteri dalam dunia kesehatan. Mulai dari mengapa telinga kita sakit, apa penyebabnya, dan yang paling penting, bagaimana menghentikan rasa sakit itu?Seorang ahli mempertimbangkan beberapa pengobatan alami dan rumahan yang mungkin menawarkan sedikit bantuan untuk sakit telinga.“Obat alami yang paling cocok untuk dicoba dan benar adalah kompres air panas atau hangat,” ujar Brandon Hopkins, MD, seorang ahli bedah dari Head and Neck Institute di Klinik Cleveland di Cleveland, Ohio.Pastikan kompresnya hangat, jangan terlalu panas. Cara ini akan membantu sirkulasi darah dan bekerja untuk mengurangi rasa sakit. Jika sakit telinga tidak berkurang dengan pengobatan ini, segera cari perawatan medis.Menurut Dr Hopkins mengatakan tidak ada bukti nyata atau bukti bahwa bawang putih membuat daftar obat sakit telinga. Tapi bawang putih mengandung senyawa yang disebut allicin, yang penuh dengan antioksidan dan memiliki beberapa manfaat kesehatan.Tetes allicin dan bawang putih tersedia di banyak toko kesehatan dan nutrisi untuk membuatnya lebih mudah, dan kurangi bau, untuk digunakan pada sakit telinga. Namun, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter dalam hal ini.Beberapa obat sakit telinga bukanlah obat universal untuk semua sakit telinga karena ada banyak jenis sakit telinga. “kadang-kadang saya hanya merekomendasikan minyak mineral jika rasa sakit tersebut disebabkan oleh kulit kering dan pecah-pecah di liang telinga,” tegas Dr Hopkins.Jadi, penting untuk mencari tahu apa penyebabnya. Infeksi telinga tengah biasanya tidak disertai rasa sakit saat telinga digoyangkan. Infeksi telinga yang lebih serius juga akan disertai demam, pilek, masalah sinus, atau batuk. Cobalah pengobatan rumahan ini untuk flu.Xylitol adalah zat manis yang dapat ditemukan dalam permen karet dan tablet isap bebas gula. Dalam tinjauan data yang diterbitkan pada tahun 2016 di Cochrane Database of Systematic Review, para peneliti melihat apakah jenis permen karet ini membantu mengatasi sakit telinga pada anak-anak hingga usia 12 tahun.Dikenal sebagai salah satu bahan alami dengan segudang manfaat. Minyak zaitun juga bermanfaat untuk meredakan nyeri telinga. Menurut American Academy of Pediatrics, bubuhkan beberapa tetes minyak zaitun ke dalam telinga ada mengurangi rasa sakit akibat luka atau infeksi Namun, sebelum melalukan ini semua di atas, ada baiknya berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter spesialis Telinga hidung tenggorokan ( THT ) agar pengobatan lebih tepat.