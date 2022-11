Ini 294 Obat Sirop yang Dinyatakan Aman oleh BPOM RI, Orang Tua Harus Tahu

Berikut ini daftar obat sirup yang aman dikonsumsi dalam lampiran 1, BPOM RI:

Seperti kita ketahui, selama lebih dari satu bulan, obat sirop dengan cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) telah menjadi topik perbincangan yang meluas di media dan membuat masyarakat khawatir. Kedua zat ini ditemukan di dalam obat batuk sirop anak dengan jumlah yang melampaui ambang batas aman.Akibatnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM RI ) melakukan penarikan semua izin edar produk obat sirop yang dimaksud, menghentikan kegiatan produksinya, dan memusnahkan semua persediaan obat sirop yang ada. Namun begitu, pemeriksaan obat mana yang masih aman digunakan tetap dilakukan oleh BPOM dan Kemenkes.Dan kini, BPOM RI telah mengeluarkan mengenai daftar obat sirop yang aman untuk dikonsumsi. Ada dua lampiran. Lampiran pertama sebanyak 168 obat yang dinyatakan aman tidak mengandung empat pelarut seperti propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan/atau gliserin/gliserol.Sementara lampiran kedua dari verifikasi hasil pengujian bahan baku yakni 126 obat di mana 15 perusahaan farmasi yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan sesuai kriteria sehingga dapat diedarkan.• Saldextamin (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 ML, Itrasal)• Cazetin (Drops, Dus, 1 Botol @ 15 Ml, Ifars Pharmaceutical Laboratories)• Kandistatin (Suspensi, Dus, 1 Botol, @ 12 Ml, Metiska Farma)• Nystatin (Suspensi, Dus, 1 Botol @ 15 Ml, Ifars Pharmaceutical Laboratories)• Noprenia (Larutan oral, Dus, 1 Botol, @ 30 Ml, Novell Pharmaceutical Laboratories)• Risperdal (Cairan Oral, Dus, 1 Botol, @ 30 Ml, Soho Industri Pharmasi)• Chloramphenicol Palmitate (Suspensi, Botol, @ 60 Ml,, Meprofarm)• Colsancetine (Suspensi, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Sanbe Farma)• Cotrimoxazole (Suspensi, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Harsen)• Cotrimoxazole (Suspensi, Dus, 1 Botol @ 60 Ml, Holi Pharma)• Erlamycetin (Suspensi, Dus, 1 Botol, 60 Ml, Erlangga Edi Laboratories (Erla)• Gitri (Suspensi, Dus, 1 Botol @60 Ml, Holi Pharma)• Lapicef (Drops, Dus, 1 Botol, @ 15 Ml, Lapi laboratories)• Saltrim Forte (Suspensi, Dus, 1 Botol, 60 Ml, Itrasal)• Suprachlor (Suspensi, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Meprofarm)• Supramox (Drop, Dus, 1 Botol, @ 20 Ml, Meprofarm)• Trimeta (Suspensi, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Intijaya Meta Ratna Pharmindo)• Decatrim (Suspensi, Dus, 1 Botol @ 60 Ml, Harsen)• Flagyl (Suspensi, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Aventis Pharma)• Grafazol (Suspensi, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Graha Farma)• Metrolet (Suspensi, Dus, 1 Botol, @ 100 Ml, Harsen)• Metronidazole Benzoat (Suspensi, Dus, Botol Plastik, @ 100 Ml, Harsen)• Metronidazole Benzoate (Suspensi, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Ghara Farma)• Deferiprone (Cairan Oral, Dus, 1 Botol, @ 250 Ml, Pratapa Nirmala)• Durafer (Cairan oral, Dus, 1 Botol plastik, @ 250 Ml, Pratapa Nirmala)• Methadone Hydrochloride (Sirup, Botol, @ 1000 Ml, Kimia Farma TBK.)• Alergon (Sirup, Dus, 1 Botol Plastik, @ 60 Ml, Konimex)• B-dex (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Nulab Pharmaceutical Indonesia)• BDM (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 Ml, Nulab Pharmaceutical Indonesia)• Cetirize Dihydrochloride (Sirup, Botol plastik, @ 60 Ml, Novapharin)• Cetzin (Sirup, Dus, 1 Botol plastik, @ 50 Ml, Nufarindo)• Chlorphenamine maleat (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Yekatria Farma)• Hislorex (Sirup, Dus, 1 Botol plastik, @ 60 Ml, Konimex)• Zentris (Sirup, Dus, 1 Botol plastik, @ 60 ml, Novapharin)• Asterol (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Meprofarm)• Bufabron (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Bufa Aneka)• Procaterol Hydrochloride Hemihydrate (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Meprofarm)• Salbugen (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Mulia Farma Suci)• Salbutamol Sulfate (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Mulia Farma Suci)• Ventolin (Sirup, Dus, 1 Botol plastik, @ 100 Ml, Glaxo Wellcome Indonesia)• Salbugen Ekspektoran (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Mulia Farma Suci)• Ventolin Expectorant (Sirup, Dus, 1 Botol plastik, @ 100 Ml, Glaxo Wellcome Indonesia)• Ambroxol HCL (Sirup, Botol, @ 60 Ml, Erlangga Edi Laboratories (Erela))• Batuksin (Sirup, Dus, Botol, @ 60 Ml, Kaliroto)• Bisolvon (Larutan/Cairan, Dus, 1 Botol, @ 50 Ml, Aventis Pharma)• Broncholit (Sirup, Dus, Botol, @ 60 Ml, Nicholas Lab Indonesia)• Bufagan Expectorant (Sirup, Dus, 1 Botol, @60 Ml, Bufa Aneka)• Cohistan Expectorant (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Darya Varia Laboratoria TBK)• Cohistan Expectorant (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 100 Ml, Darya Varia Laboratoria TBK)• Coredryl Ekspektoran (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 100 Ml, Global Multi Pharmalab• DEF OBH (Sirup, Botol, @ 100 Ml, Pabrik Pharmasi dan Kimia Dasa Esa Farma)• Erlapect (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Erlangga Edi Laboratories (Erela)• Extralac (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Kimia Farma TBK.)• Extropect (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Guardian Pharmatama)• Gigadryl (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60, Solas Langgeng Sejahtera)• Glisend Expectorant (Sirup, dus, 1 Botol, @ 60 Ml, Konimex)• Itrabat (Sirup, Dus, 1 Botol, @ 100 Ml, Itrasal)• Komix Expectorant Jahe (Sirup, Dus, 30 sachet, @7 Ml, Bintang Toedjoe)• Komix Expectorant Jeruk Nipis (Sirup, Dus, 30 sachet, @ 7 ml, Bintang Toedjoe)• Komix Expectorant Peppermint (Sirup, Dus, 30 sachet, @ 7 Ml, Bintang Toedjoe)• Komix OBH (Sirup; Dus, 30 Sachet @ 7mL, PT Bintang Toedjoe)• Komix OBH (Sirup, Dus, 5 Sachet @ 7 mL, PT Bintang Toedjoe)• Komix OBH (Sirup, Dus, 6 Sachet @ 7 mL, PT Bintang Toedjoe)• Komix OBH Kid-Rasa Madu (Sirup, Dus, 10 Sachet @ 5 mL, PT Bintang Toedjoe)• Komix OBH Rasa Jahe (Sirup, Dus, 30 Sachet @ 7 mL, PT Bintang Toedjoe)• Komix OBH Rasa Jeruk Nipis (Sirup, Dus, 30 Sachet @ 7 mL, PT Bintang Toedjoe)• Komix OBH Rasa Peppermint (Sirup, Dus, 10 Sachet @ 7 mL, PT Bintang Toedjoe)• Konidin OBH (Sirup, Dus, 30 Sachet @ 7 mL, PT Konimex)• Levopront (Sirup, Dus, 1 Botol @ 120 mL, PT Combiphar)• OBH Combi Batuk Berdahak Rasa Jahe (Sirup, Dus, 1 Botol Plastik @ 100 mL, v)• OBH Combi Batuk Berdahak Rasa Menthol (1 Sachet @ 7,5 mL, PT Combiphar)• OBH Combi Batuk Berdahak Rasa Menthol (Sirup, Dus, 20 Sachet @ 7,5 mL, PT Combiphar)• OBH Combi Batuk Berdahak Rasa Menthol (Sirup, Dus, 1 Botol Plastik @ 100 mL, PT Combiphar)• Maltofer (Drops, 1 Botol @ 30 mL, PT Combiphar)• Levosif (Sirup, Dus, 1 Botol @ 100 mL, PT Dexa Medica)• Metagan Expectorant (Sirup, Dus, 1 Botol @ 50 mL, PT Intijaya Meta Ratna Pharmindo)• Mucobat (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Itrasal)• Obat Batuk Hitam (Sirup, 1 Botol @ 120 mL, PT Itrasal)• OBH Surya (Sirup, 1 Botol @ 100 mL, PT Itrasal)• Winasal (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Itrasal)• Guanistrep (Suspensi, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Itrasal)• Mucopect (Drops, Dus, 1 Botol @ 20 mL, PT Itrasal)• Neo Emakanadryl (Sirup, Dus, 1 Botol @ 100 mL, PT Mudita Karuna)• Emkanadryl DMP (Sirup, Dus, 1 Botol @ 100 mL, PT Mudita Karuna)• Nipe Expectorant Adult (Sirup, Dus, 1 Botol Plastik @ 120 mL, PT Menarini Indria Laboratories)• Nipe Expectorant Adult (Sirup, Dus, 1 Botol Plastik @ 60 mL, PT Menarini Indria Laboratories)• Nipe Expectorant Adult (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Menarini Indria Laboratories)• Nipe Expectorant Adult (Sirup, Dus, 1 Botol @ 120 mL, PT Menarini Indria Laboratories)• Nipe Expectorant Kids (Sirup, Dus, 1 Botol Plastik @ 60 mL, PT Menarini Indria Laboratories)• Nipe Expectorant Kids (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Menarini Indria Laboratories)• Nosfocin (Sirup, Dus, 1 Botol @ 120 mL, PT Novell Pharmaceutical Laboratories)• Obat Batuk 8 Dewa (Sirup, Dus, 1 Botol Plastik @ 60 mL, PT Mega Esa Farma)• Obat Batuk Hitam (Sirup, 1 Botol Plastik @ 300 mL, PT Mulia Farma Suci)• Obat Batuk Hitam (Sirup, 1 Botol @ 100 mL, PT Holi Pharma)• Pyrantel Pamoate (Suspensi, 1 Botol @ 60 mL, PT Holi Pharma)• Obat Batuk Hitam (Sirup, 1 Botol Plastik @ 100 mL, PT Nusantara Beta Farma)• Obat Batuk Hitam (Sirup, 1 Botol Plastik @ 200 mL, PT Nusantara Beta Farma)• Obat Batuk Hitam (Sirup, 1 Botol @ 100 mL, PT Lucas Djaja)• OBH Berlico-Rasa Jeruk Nipis (Sirup, Dus, 1 Botol Plastik @ 100 mL, PT Berlico Mulia Pharma)• Combicitrine (Sirup, Dus, 12 Botol @ 10 mL, PT Berlico Mulia Pharma)• OBH IKA (Sirup, Botol @ 100 mL, PT Ikapharmindo Putramas)• OBH IKA (Sirup, Botol @ 200 mL, PT Ikapharmindo Putramas)• OBH Nusantara (Sirup, Dus, 1 Botol @ 100 mL, PT Chandra Nusantara Jaya)• OBH Nutra (Sirup, Dus, 1 Botol @ 120 mL, PT Chandra Nusantara Jaya)• Nusadryl (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Chandra Nusantara Jaya)• Rhinathiol (Sirup, Dus, 1 Botol @ 100 mL, PT Aventis Pharma)• Salbron Ekspektoran (Sirup, Dus, 1 Botol Plastik @ 100 mL, PT Dankos Farma)• Valved (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Global Multi Pharmalab)• Valved DM (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Global Multi Pharmalab)• Vertivom (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Global Multi Pharmalab)• Colfin (Sirup, Dus, 1 Botol Plastik @ 60 mL, PT Global Multi Pharmalab)• Omezin (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Mutiara Mukti Farm)• Yekadryl Expectorant (Sirup, Dus, 1 Botol @ 100 mL, PT Mutiara Mukti Farm)• Yekadryl Extra (Sirup, Dus, 1 Botol @ 55 mL, PT Mutiara Mukti Farm)• Yekadryl Extra (Sirup, Dus, 1 Botol @ 100 mL, PT Mutiara Mukti Farm)• Zenirex (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Pabrik Pharmasi Zenith)• Daryazinc (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Darya-Varia Laboratoria, Tbk.)• Daryazinc (Drops, Dus, 1 Botol @ 15 mL, PT Darya-Varia Laboratoria, Tbk.)• Diakids (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Bernofarm)• Interzinc (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, PT Interbat)• Zinfion (Sirup, Dus, 1 Botol @ 60 mL, Infion)• Garkene (Sirup, Dus, 1 Botol @ 120 mL, Guardian Pharmatama)• Alerfed (Sirup, Dus, 1 botol @ 60 mL, Guardian Pharmatama)• Bodrexin Pilek & Alergi (Sirup, Dus, Botol @ 56 mL, Tempo Scan Pasific Tbk)• Rhinos Neo (Drops, Dus, 1 Botol @ 10 mL + dropper, Dexa Medica)• Zenicold (Sirup, 1 Botol Plastik @ 60 mL, Pabrik Pharmasi Zenith)• Duphalac (Sirup, Dus, 10 Stick @ 15 mL, Abbott Indonesia)• Dynalax (Sirup, Dus, 1 Botol Plastik @ 100 mL, Prima Medika Laboratories)• Sucralfate (Suspensi, Botol Plastik @ 100 mL, Dexa Medica)• Sucralfate suspensi dus 1 botol plastik 100 ml (Dexa Medica)• Ulsidex suspensi dus 1 botol plastik 100 ml (Dexa Medica)• Dominal drops dus 1 botol 10 ml (Actavis Indonesia)• Dominal sirup dus botol 60 ml (Actavis Indonesia)• Mefamesis sirup dus botol 50 ml (Intijaya Meta Ratna Pharmindo)• Ondane sirup dus 1 botol 60 ml (Guardian Pharmatama)• Primperan sirup dus 1 botol 50 ml (Soho Industri Pharmasi)• Primperan Paediatric drops botol 10 ml (Soho Industri Pharmasi)• Vosea sirup dus botol 30 ml (Graha Farma)• Damaben drops dus botol 10 ml (Sanbe Farma)• Damaben sirup dus 1 botol 60 ml (Sanbe Farma)• Cataflam drops dus botol plastik 15 ml (Novartis Indonesia)• Constipen sirup dus 1 botol 120 ml (Pharma Health Care)• Constuloz sirup dus 1 botol 120 ml (Novell Pharmaceutical Laboratories)• Dulcolactol sirup dus 1 botol 60 ml (Aventis Pharma)• Duphalac sirup dus botol plastik 120 ml (Abbot Indonesia)• Duphalac sirup dus botol plastik 200 ml (Abbot Indonesia)• Duphalac sirup dus botol plastik 45 ml (Abbot Indonesia)• Graphalac sirup dus 1 botol 120 ml (Gracia Pharmindo)• Lacons sirup dus 1 botol 60 ml (Mahakam Beta Farma)• Lactofid sirup dus 1 botol 60 ml (Etercon Pharma)• Lactulax sirup dus 1 botol 60 ml (Ikapharmindo Putramas)• Lactulax sirup dus 1 botol 120 ml (Ikapharmindo Putramas)• Lactulax (rasa coklat) sirup dus 1 botol 200 ml (Ikapharmindo Putramas)• Lactulose sirup botol 60 ml (Ikapharmindo Putramas)• Lactulose sirup botol 120 ml (Ikapharmindo Putramas)• Lactulose sirup dus 1 botol 60 ml (Etercon Pharma)• Lactulose sirup dus 1 botol 60 ml (Dexa Medica)• Lantulos sirup dus 1 botol 60 ml (Pertiwi Agung)• Laxalosam sirup dus 1 botol 60 ml (Sanbe Farma)• Opilax sirup dus 1 botol 120 ml (Otto Pharmaceutical Industries)• Opilax sirup dus 1 botol 60 ml (Otto Pharmaceutical Industries)• Pralax sirup dus 1 botol 100 ml (Pratapa Nirmala)• Solac sirup dus 1 botol 120 ml (Soho Industri Pharmasi)• Starlax suspensi dus 1 botol 60 ml (Ifars Pharmaceutical Laboratories)• Oxynorm sirup dus 1 botol 250 ml (Kimia Farma TBK)• Norages drops dus 1 botol 20 ml (Meprofarm)• Novalgin sirup dus 1 botol 60 ml (Aventis Pharma)• Depakene sirup dus 1 botol plastik @ 120 ml (PT Abbott Indonesia)• Depakene sirup dus 1 botol 120 ml (PT Abbott Indonesia)• Stesolid sirup dus 1 botol 60 ml (PT Actavis Indonesia)• Dumin sirup paracetamol dus 1 botol 60 ml (PT Actavis Indonesia)• Dumin Forte sirup paracetamol dus 1 botol 60 ml (PT Actavis Indonesia)• Claritin sirup dus botol 60 ml (PT Bayer Indonesia)• Desloratadine sirup dus 10 botol 60 ml (PT Bernofarm)• Deslodin sirup dus 10 botol 60 ml (PT Bernofarm)• Kontrabat sirup dus 10 botol 60 ml (PT Bernofarm)• Pseudeophedrine HCL drops dus 10 botol 10 ml (PT Bernofarm)• Risperidone sirup dus 10 botol 10 ml (PT Bernofarm)• Neo flukid drops dus 1 botol 10 ml (PT Bernofarm)• Respirex sirup dus 1 botol 30 ml (PT Bernofarm)• Capritazin sirup dus 1 botol 60 ml (PT Caprifarmindo Laboratories)• Capritazin drop sirup dus 1 botol 20 ml (PT Caprifarmindo Laboratories)• Eficap 100 ml suspensi dus 1 botol (PT Caprifarmindo Laboratories)• Phenacold sirup dus botol 60 ml (PT Caprifarmindo Laboratories)• Phenacold sirup dus botol 120 ml (PT Caprifarmindo Laboratories)• Sanmeto sirup dus 1 botol 60 ml (PT Caprifarmindo Laboratories)• Sucralfate suspensi 100 ml dus 1 botol (PT Caprifarmindo Laboratories)• Sucralfate suspensi 200 ml dus 1 botol (PT Caprifarmindo Laboratories)• OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Apel) dus 1 botol 60 ml (PT Combiphar)• OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Jeruk) (PT Combiphar)• OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Madu) dus 1 botol plastik 60 l (PT Combiphar)• OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Strawberry) dus 1 botol plastik 60 ml (PT Combiphar)• OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Menthol) dus 1 botol plastik 60 ml (PT Combiphar)• OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Menthol) dus 1 botol plastik 100 ml (PT Combiphar)• OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Jahe) dus 1 botol plastik 60 ml (PT Combiphar)• OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Jahe) dus 1 botol plastik 100 ml (PT Combiphar)• OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Madu) dus 1 botol plastik 60 ml (PT Combiphar)• OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Madu) dus 1 botol plastik 100 ml (PT Combiphar)• Zincpro sirup dus 1 botol 60 ml (PT Combiphar)• Vicks Formula 44 sirup dus plastik dus 1 botol plastik 100 ml (PT Darya Varia Laboratoria TBK)• Vicks Formula 44 sirup dus 1 botol plastik 54 ml (PT Darya Varia Laboratoria TBK)• Vicks Formula 44 sirup dus 1 botol plastik 27 ml (PT Darya Varia Laboratoria TBK)• Vicks Formula 44 sirup rasa strawberry dus 1 botol plastik 54 ml (PT Darya Varia Laboratoria TBK)• Vicks Formula 44 sirup rasa strawberry dus 1 botol plastik 27 ml (PT Darya Varia Laboratoria TBK)• Antasida Doen suspensi botol plastik 60 ml PT Dexa Medica)• Cetrizine HCL dus botol 60 ml (PT Dexa Medica)• Colergis sirup dus botol 60 ml (PT Dexa Medica)• Dexanta suspensi dus 1 botol plastik 100 ml (PT Dexa Medica)• Lepsio sirup dus 1 botol 100 ml (PT Dexa Medica)• Magalat suspensi dus 1 botol 100 ml (PT Dexa Medica)• Moprin sirup dus 1 botol 60 ml (PT Dexa Medica)• Pedizinc sirup dus 1 botol 60 ml (PT Dexa Medica)• Pondex suspensi dus 1 botol 60 ml (PT Dexa Medica)• Primadex suspensi dus 1 botol 50 ml (PT Dexa Medica)• Proterol sirup dus 1 botol plastik 60 ml (PT Dexa Medica)• Rhinofed sirup dus 1 botol 60 ml (PT Dexa Medica)• Rhinos Junior sirup dus 1 botol 60 ml (PT Dexa Medica)• Ritez sirup dus 1 botol 60 ml (PT Dexa Medica)• Ritez drops dus 10 botol ml + dropper (PT Dexa Medica)• Ulsidex suspensi dus 1 botol plastik 100 ml (PT Dexa Medica)• Valproic Acid sirup dus 1 botol 100 ml (PT Dexa Medica)• Vometa suspensi dus 1 botol 60 ml (PT Dexa Medica)• Vometa drops dus bptol 10 ml (PT Dexa Medica)• Histrine sirup dus 1 botol 60 ml (PT Ferro Par Pharmaceuticals)• Histrine drops dus 1 botol 10 ml (PT Ferro Par Pharmaceuticals)• Benadryl Original sirup dus 1 botol plastik 50 ml (PT Integrated Healthcare Indonesia)• Benadryl Wet Cough sirup dus 1 botol plastik 50 ml (PT Integrated Healthcare Indonesia)• Mylanta suspensi dus botol plastik 50 ml (PT Integrated Healthcare Indonesia)• Kalmicetine suspensi dus 1 botol plastik 60 ml (PT Kalbe Farma)• Kalpepsa suspensi dus 1 botol 100 ml (PT Kalbe Farma)• Plantacid suspensi dus 1 botol plastik 100 ml (PT Kalbe Farma)• Plantacid Forte suspesi dus 1 botol plastik 100 ml (PT Kalbe Farma)• Primazole sirup dus 1 botol plastik 50 ml (PT Kalbe Farma)• Promag suspensi dus 1 botol plastik 60 ml (PT Kalbe Farma)• Vomitas sirup dus 1 botol plastik 60 ml (PT Kalbe Farma)• Woods Peppermint Antitussive sirup dus botol 100 ml (PT Kalbe Farma)• Woods Peppermint Antitussive sirup dus 1 botol plastik 60 ml (PT Kalbe Farma)• Woods Peppermint Expectorant sirup dus 1 botol plastik 100 ml (PT Kalbe Farma)• Woods Peppermint Expectorant sirup dus 1 botol plastik 60 ml (PT Kalbe Farma)• Celestamine sirup dus 1 botol 30 ml (PT Organon Pharma Indonesia)• Celestamine sirup dus botol 60 ml (PT Organon Pharma Indonesia)• Aerius sirup dus 1 botol 60 ml (PT Organon Pharma Indonesia)• Praxion suspensi dus botol plastik 60 ml (PT Pharos Indonesia)• Praxion drops dus botol 15 ml (PT Pharos Indonesia)• Praxion Forte suspensi dus botol plastik 60 ml (PT Pharos Indonesia)• Proris suspensi dus 1 botol 60 ml (PT Pharos Indonesia)• Proris Forte dus botol 50 ml (PT Pharos Indonesia)• Polysilane suspensi botol plastik 180 ml (PT Pharos Indonesia)• Polysilane suspensi botol plastik 100 ml (PT Pharos Indonesia)• Narfoz sirup dus 1 botol plastik 60 ml (PT Pharos Indonesia)• Narfoz sirup dus 1 botol plastik 30 ml (PT Pharos Indonesia)• Candistin drops dus botol 12 ml + penetes (PT Pharos Indonesia)• Profed sirup dus 1 botol plastik 60 ml (PT Pharos Indonesia)• Profed DMP sirup dus 1 botol plastik 60 ml (PT Pharos Indonesia)• Rexcof Plus sirup dus botol 60 ml (PT Pharos Indonesia)• Limoxin sirup duss 1 botol plastik 60 ml (PT Pharos Indonesia)• Ozen sirup dus 1 botol plastik 60 ml (PT Pharos Indonesia)• Sanmol sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Sanmol Forte sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Sanmol drop dus 1 botol 15 ml (PT Sanbe Farma)• Alloris sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Astharol sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Bantif Child sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Bicorsan sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Bufect Forte suspensi dus 1 botol plastik 50 ml (PT Sanbe Farma)• Bufect suspensi 1 dus botol plasik 60 ml (PT Sanbe Farma)• Cerini drop dus 1 botol 20 ml + dropper (PT Sanbe Farma)• Cerini sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Edorisan drop dus 1 botol 15 ml (PT Sanbe Farma)• Epexol Forte sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Epexol drop dus 1 botol 20 ml (PT Sanbe Farma)• Epexol sirup dus 1 botol 120 ml (PT Sanbe Farma)• Epilepsan sirup dus 1 botol 120 ml (PT Sanbe Farma)• Episan sirup dus 1 botol 100 ml (PT Sanbe Farma)• Episan sirup dus 1 botol 200 ml (PT Sanbe Farma)• Mucohexin sirup dus 1 botol 120 ml (PT Sanbe Farma)• Neo Kaolana sirup dus 1 botol 120 ml (PT Sanbe Farma)• Nolipo sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Nymiko drop dus 1 botol 12 ml (PT Sanbe Farma)• Sanadryl DMP sirup dus 1 botol 120 ml (PT Sanbe Farma)• Sanadryl DMP sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Sanadryl Expectorant sirup dus 1 botol 120 ml (PT Sanbe Farma)• Sanadryl Expectorant sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Sanaflu Plus Batuk sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Sanazol sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Sanfuro suspensi dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Sanmag suspensi dus 1 botol 120 ml (PT Sanbe Farma)• Sanprima suspensi dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Santagenik sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Tosma sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Tremenza sirup dus 1 botol 60 (PT Sanbe Farma)• Vosedon sirup dus 1 botol 60 ml (PT Sanbe Farma)• Actifed sirup dus botol plastik 60 ml (PT Sterling Products Indonesia