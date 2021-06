Perbedaan Masker N95, KN95, dan KF94

1. N95

2. KN95

3. KF94

Masker menjadi alat penting dalam pandemi covid-19 . Sejak merebaknya virus korona penggunaan masker wajib dilakukan, dan bisa dikenakan sanksi atau denda jika melanggar.Dalam "Anjuran mengenai Penggunaan Masker dalam Konteks Covid-19" yang dikeluarkan WHO disebutkan bawah masker nonmedis (yang disebut juga masker “kain” dalam dokumen tersebut) terbuat dari bermacam-macam kain tenun dantanpa tenun, seperti polipropilena. Masker nonmedis dapat terbuat dalam kombinasi-kombinasi jenis kain, urutan lapisan, dan bentuk.Nah, saat ini juga beredar aneka masker medis yang juga tak kalah bervariasi. Sebagai orang awam, pastinya kamu bingung apa sih perbedaan antara masker dengan beberapa sebutan seperti masker N95, KN95, dan KF94.Nah, berikut cara membedakan masker tersebut seperti dikutip dari berbagai sumber.Masker N96 adalah perangkat pelindung pernapasan yang dirancang untuk mencapai kesesuaian wajah. Masker ini memiliki penyaringan partikel udara yang sangat efisien.Perhatikan bahwa tepi respirator dirancang untuk membentuk segel di sekitar hidung dan mulut. Respirator N95 bedah biasanya digunakan dalam pengaturan perawatan kesehatan dan merupakan bagian dari N95 Filtering Facepiece Respirators (FFR).Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Occupational and Environmental Hygiene, masker ini dilaporkan dapat menyaring sekitar 99,8 persen partikel dengan diameter sekitar 0,1 mikron.Virus SARS-CoV-2 penyebab covid-19 sendiri memiliki diameter sekitar 0,1 mikron. Oleh karena itu, N95 bisa efektif melindungi dari virus.Masker KN95 mirip dengan N95 namun makser ini memiliki persetujuan berbeda. Masker N95 itu standar AS, sementara KN95 adalah standar Cina. Keduanya dinilai dapat menyaring 95 persen partikel yang sangat kecil.Dilansir dari Health, Sara Andrabi, MD, seorang asisten profesor kedokteran darurat di Baylor College of Medicine, Amerika Serikat, menjelaskan KF merupakan singkatan dari Korean Filter.Makser KF 94 menandakan bahwa masker ini mampu menyaring 94 persen. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Infectious Diseases (2020) melaporkan, efektivitas dan manfaat masker KF94 sama seperti N95. Nah, sekarang kamu lebih tahu kan jenis-jenis masker medis ini.