Dokter: 5 Penyakit yang Gejala Pertamanya Ditemukan pada Mata

1. Kanker

(Gula darah tinggi yang tidak terkontrol pada penderita diabetes dapat menyebabkan berbagai penyakit mata. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

2. Diabetes

3. Tekanan darah tinggi

4. Sklerosis ganda

5. Artritis reumatoid

(TIN)

Pasien mungkin lengah jika dokter mereka mengajukan pertanyaan terakhir selama pemeriksaan tahunan, tetapi "Pemeriksaan mata yang komprehensif bukan hanya tentang penglihatan," buka Mark Jacquot, seorang dokter mata dan wakil presiden Vision Care Operations untuk LensCrafters.Mata dapat memberikan informasi tentang kesehatan seseorang secara keseluruhan dan berfungsi sebagai indikator awal kondisi lain, seperti diabetes, yang dapat menyebabkan penyakit mata yang serius, seperti retinopati diabetik.Selain itu, retina, atau jaringan pengindraan cahaya di bagian belakang mata, adalah satu-satunya tempat di tubuh yang memungkinkan dokter untuk melihat dari dekat pembuluh darah dan saraf tanpa harus dibedah. Berdasar keahliannya dalam memeriksa mata, The Healthy akan memaparkan kondisi mana yang dapat dokter mata diagnosis selama pemeriksaan rutin.Pemeriksaan mata dapat menyelamatkan hidup seseorang. "Dokter mata dapat menemukan segalanya mulai dari tumor otak hingga kanker payudara dan paru-paru yang telah menyebar ke mata," ujar Joseph Pizzimenti, seorang dokter mata dan profesor di Nova Southeastern University College of Optometry Eye Care Institute di Fort Lauderdale, Florida.Jenis perdarahan tertentu di retina dapat menandakan leukemia. Dokter mata dapat mendiagnosis tumor otak berdasarkan perubahan bidang pandang pasien. Melanoma ganas dapat menyerang bagian belakang mata, dan pasien sering tidak mengetahui keberadaannya kecuali kanker berada di tengah bidang penglihatan mereka.Salah satu petunjuk pertama untuk diabetes tipe 2 mungkin adalah sedikit perdarahan di retina, yang merupakan gejala retinopati diabetik.“Saya melihat pasien setiap hari yang mengalami kerusakan ini dan yang belum didiagnosis menderita diabetes,” aku Pizzimenti. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat menyebabkan kebutaan, tetapi mengelolanya dapat mengurangi setengah risiko ini.Kerusakan pembuluh darah, termasuk melemahnya dan penyempitan pembuluh darah, dapat menandakan tekanan darah tinggi. Hal ini disampaikan oleh Jessica Ciralsky, MD, asisten profesor oftalmologi di Weill Cornell Medical College di New York City.Studi telah menemukan hubungan antara penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah kecil di retina, menurut sebuah makalah di jurnal Hipertensi. Koneksi ini sangat kuat pada orang tanpa faktor risiko penyakit jantung tradisional.Neuritis optik—radang saraf optik—dapat menjadi pertanda multiple sclerosis (MS), penyakit degeneratif sistem saraf, jelas Mitchell Munson, presiden American Optometric Association. Neuritis optik terjadi pada 75 persen pasien MS dan merupakan gejala pertama penyakit ini pada 25 persen kasus.Berkisar 25 persen pasien rheumatoid arthritis (RA) memiliki masalah mata. Mata kering adalah yang paling umum. Petunjuk lain, "Jika seorang pasien mengalami dua serangan iritis — radang iris yang menyakitkan, atau bagian yang diwarnai — dalam setahun, atau tiga kali dalam 18 bulan, kami mencurigai rheumatoid arthritis," ujar Munson.Orang dengan RA, penyakit autoimun yang memengaruhi sendi kecil di tangan dan kaki, memiliki bahan kimia peradangan tingkat tinggi dalam darahnya. Kadang-kadang ini bisa berpindah ke bola mata dan juga ke persendian.