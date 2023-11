Avian Brands Hadirkan Healing Corner ke Cinema XXI Mall Kota Kasablanka dan Mall Kelapa Gading

(Kampanye “Avian Brands Support Mental Health with Healing Colours” hadir ke tengah masyarakat dalam bentuk Healing Corner di Cinema XXI Mall Kota Kasablanka dan Mall Kelapa Gading, harapannya dapat membangun kesadaran lebih luas bahwa mental health issue bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh namun tidak mustahil dihadapi. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Setelah resmi diluncurkan pada 10 Oktober 2023 lalu, kampanye “Avian Brands Support Mental Health with Healing Colours” hadir ke tengah masyarakat dalam bentuk Healing Corner di Cinema XXI Mall Kota Kasablanka dan Mall Kelapa Gading.Selama periode activation yang berlangsung pada 8-14 November di Mall Kota Kasablanka dan 18-24 November di Mall Kelapa Gading, masyarakat umum dan pengunjung bioskop Cinema XXI dapat menuliskan keluh kesah atau sekedar menunjukkan kepedulian akan pentingnya membangun kesadaran tentang kesehatan mental di Indonesia.Setelah menghapus tulisan di panel, pengunjung akan mendapatkan satu voucher yang dapat ditukarkan dengan satu bucket popcorn.Selama periode activation pertama, yaitu di Cinema XXI Mall Kota Kasablanka, 700 orang telah mengunjungi Healing Corner, menuliskan isi hatinya, dan berbagi konten tentang aktivitas di booth ke media sosial.Ini merupakan pencapaian yang positif bagi kampanye kesehatan mental yang sedang diusung oleh Avian Brands. Sambutan positif dari pengunjung Mall Kota Kasablanka ini menunjukkan semakin besar rasa kepedulian dan awareness masyarakat terhadap pentingnya menangani masalah kesehatan mental dengan serius.“Avian Brands Support Mental Health with Healing Colours” adalah wujud komitmen Avian Brands sebagai produsen cat tembok lokal terbesar di tanah air dalam mendukung kampanye kesehatan mental. Masalah kesehatan mental yang semakin marak terjadi, terutama di kalangan muda dan remaja, perlu mendapat perhatian khusus dan upaya dari banyak pihak untuk saling bekerja dalam mengatasinya.Salah satu upaya yang dianjurkan menurut penelitian adalah melalui terapi warna. Lewat produk-produk unggulan dan warna-warna yang secara riset telah dibuktikan mampu membantu meringankan gejala gangguan kesehatan mental, Avian Brands berupaya membawa kesadaran akan pentingnya menyalurkan stres dan tekanan dengan lebih positif.Healing Corner, yang secara strategis ditempatkan di bioskop, hadir di tengah masyarakat ibu kota Jakarta sebagai wadah curahan hati sesaat yang dapat dihapus dalam sekali bilas. Produk Avian Brands ; Supersilk Anti Noda dan Sunguard All-In-One menghadirkan inspirasi warna ruangan yang dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan mental.Avian Brands Healing Colours Collection adalah katalog berisi 24 warna yang direkomendasikan sebagai mood booster serta stress release.Mood Booster Collection (warna cerah) terdiri dari 12 koleksi warna; Close To You, Red Jumper, Red Rhythm, Bright Spot, Travelling Somewhere, Arizona Sunset, Smile For Me, Cheerful Heart, Midnight Sun, Lime Light, Think Green, Maze Runner.Sedangkan Stress Release Collection terdiri dari 12 koleksi warna lembut/pastel, yaitu; Heart & Soul, Here For You, Aqua Healing, Cool Me Down, Joyful Soul, Precious Time, Healing Power, Rest & Relax, Slow & Easy, Free Your Mind, Timeless Moment, Musical Therapy.“Avian Brands Support Mental Health with Healing Colours” merupakan program berkelanjutan yang akan terus digaungkan untuk menggugah kepedulian masyarakat Indonesia akan kondisi kesehatan mental dan masalah yang mungkin dihadapi.Harapannya, kehadiran Healing Corner dapat membangun kesadaran lebih luas bahwa mental health issue bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh namun tidak mustahil dihadapi.Dengan metode stress release dan mood boosting yang tepat, kita dapat menyeimbangkan kondisi mental demi mewujudkan masyarakat dan generasi muda Indonesia yang sehat, tidak hanya fisik tapi juga mental.Karena itu, Avian Brands mengundang masyarakat yang belum sempat berpartisipasi atau mengunjungi Healing Corner untuk terlibat dalam periode activation kedua tanggal 18-24 November mendatang di Cinema XXI Mall Kelapa Gading.