Varian Covid Baru BA.4.6 Mendominasi di Amerika

(Covid via electron microscope. Foto: Dok. NIAID/Deadline)

(TIN)

Pembaruan data proporsi varian mingguan Centers for Disease Control (CDC) mengindikasi bahwa strain Omicron baru yang dijuluki BA.4.6 mungkin dapat mengungguli BA.5 yang sekarang dominan di Amerika Serikat.Awalnya BA.4.6 telah berada di AS setidaknya sejak Mei, yakni dua persen dari kasus baru yang diurutkan hingga Juli, ketika secara bertahap mulai meningkat, bahkan ketika BA.5 terus melakukan hal yang sama.Pada pelaporan CDC, saat ini BA.4.6 berada di 7,5 persen. Tapi sebenarnya muncul ketika proporsi varian dipecah secara regional. Di wilayah yang ditentukan terutama oleh California, Arizona, dan Nevada, BA.4.6 bahkan tertinggal di belakang BA.4, dengan masing-masing 2,8 dan 3,3 persen. BA.5 di wilayah ini berada di angka 93 persen dan meningkat.Namun, untuk wilayah yang dikelompokkan CDC di Nebraska, Iowa, Kansas, dan Missouri, BA.4.6 telah meningkat menjadi 17,2 persen dari semua kasus baru yang diurutkan.Selama jangka waktu yang sama BA.4.6 telah hampir dua kali lipat di negara-negara bagian dari 8,7 persen. Kabar baiknya adalah bahwa di keempat negara bagian itu, angka covid-19 turun secara keseluruhan.Dengan satu analisis data GISAID, varian Omicron baru memiliki keunggulan pertumbuhan 16 persen atas BA.5. Anehnya, varian baru ini mengalahkan BA.5 di beberapa area di AS sementara membuat sedikit kemajuan di area lain. Alasan untuk perbedaan wilayah ini tidak jelas.Direktur Kesehatan Masyarakat Los Angeles Barbara Ferrer mengatakan kepada Los Angeles Times pekan lalu.“Saya tidak tahu apakah ada hubungan dengan lingkungan atau cuaca atau kondisi tertentu, termasuk status vaksinasi penduduk di komunitas tersebut, serta infeksi sebelumnya yang dialami orang-orang itu,” jelas Ferrer.“Sulit bagi kami untuk benar-benar mengeluarkan semuanya dari California di sini. Saya tahu kita harus melihatnya dengan hati-hati. Menurut data yang dikutip oleh Times, BA.4.6 hanya merupakan 1,5 persen dari kasus di L.A. County, tingkat yang relatif sama dibandingkan dengan minggu sebelumnya," tambah Ferrer, seperti yang dikutip dari Deadline.Data GISAID menunjukkan bahwa di banyak negara lain di mana BA.4.6 telah membuat terobosan yang signifikan, dengan cepat memudar di depan varian Omicron baru yang bermutasi berat, dijuluki BA.2.75.Ini pertama kali diurutkan pada bulan Mei di India, di mana ia telah menyebar dengan cepat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, BA.2.75 memiliki 9 mutasi tambahan di lonjakan dibandingkan dengan BA.2."Beberapa dari adaptasi tersebut dapat memungkinkan virus untuk mengikat sel secara lebih efisien," ujar Matthew Binnicker, direktur virologi klinis di Mayo Clinic di Rochester, Minnesota.Di negara-negara seperti Spanyol, Jerman, Inggris, Irlandia, dan Italia di mana BA.4.6 awalnya membuat langkah melawan dominasi yang hampir seragam oleh BA.5, BA.2.75 telah mengalahkan kedua pendahulu tersebut dan menjadi dominan.