Mengapa Pria Sering Tertidur setelah Melakukan Hubungan Seks?

(FIR)

: Pria tertidur setelah berhubungan seks karena beberapa alasan utama. Tidak ada hubungannya dengan hubungan yang baru saja dilakukan, kepribadian, atau penampilan pasangannya di tempat tidur."Reaksi kimia dalam tubuh pria berubah setelah mereka mengalami orgasme. Hormon prolaktin dilepaskan, mengubah kondisi fisik tubuhnya dan membuatnya merasa sangat lelah," ujar David McKenzie, terapis seks dari Vancouver.Sebaliknya, wanita mungkin tidak merasakan orgasme setiap kali berhubungan seks. Sehingga setiap habis melakukan hubungan seks biasanya para wanita masih memiliki energi untuk membicarakan masalah percintaan pada saat pria sudah mulai masuk ke alam mimpi.Mark Leyner dan Billy Goldberg, M.D., pengarang buku 'Why Do Men Fall Asleep After Sex?' tersebut mengatakan, kemungkinan tenaga yang dikeluarkan saat berhubungan seks dan setelah klimaks menguras energi dan menghasilkan glikogen."Hal ini membuat pria merasa mengantuk. Karena pria memiliki lebih banyak otot daripada wanita, pria menjadi lebih lelah setelah berhubungan seks," terang Mark.Seks dan orgasme adalah puncak kesadaran spiritual dan mewakili penyatuan energi pria dan wanita. Leyner dan Goldberg mengatakan bahwa karena orgasme pria bersifat eksternal, hal itu menyebabkan kehilangan energi (melalui ejakulasi).Sebaliknya, orgasme wanita adalah ledakan energi internal. Dan karena wanita tidak mengalami kehilangan energi yang sama, wanita masih memiliki energi setelah melakukan hubungan seks.