1. Jeruk

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

2. Mangga

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

3. Pir

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Alpukat

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)





5. Apel

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Memilih makanan yang tepat penting dilakukan oleh para ibu hamil (Bumil). Pasalnya, setiap nutrisi yang ada di makanan sangat memengaruhi kesehatan janin Kebanyakan Bumil sadar bahwa diet sehat harus mencakup banyak buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan lemak sehat. Namun, Bumil mungkin tidak menyadari bahwa ada buah-buahan tertentu yang sangat bermanfaat selama kehamilan . Kira-kira apa saja buah yang dimaksud?Jeruk mengandung folat, vitamin C, air dan masih banyak lagi. Air sangat bagus untuk menjaga seseorang tetap terhidrasi dan sehat. Dan vitamin C di sini berguna untuk mencegah kerusakan sel dan membantu penyerapan zat besi. Sementara, folat dapat membantu mencegah cacat tabung saraf, yang dapat menyebabkan kelainan otak dan sumsum tulang belakang pada bayi.Mangga kaya akan vitamin A dan C. Bayi yang lahir dengan kekurangan vitamin A mungkin memiliki kekebalan yang lebih rendah dan risiko komplikasi pasca kelahiran yang lebih tinggi, seperti infeksi pernapasan.Pir menyediakan banyak nutrisi seperti serat, kalium, dan folat. Serat dalam diet kehamilan dapat membantu meringankan sembelit, gejala kehamilan yang umum. Sementara, kalium dapat bermanfaat bagi kesehatan jantung baik bagi Ibu maupun bayi. Kandungan ini juga merangsang regenerasi sel.Alpukat mengandung vitamin C, E, dan K, asam lemak tak jenuh tunggal, serat, vitamin B, kalium, dan tembaga. Tak hanya itu, ini juga mengandung lemak sehat yang memberikan energi dan membantu mencegah cacat tabung saraf. Buah ini juga meningkatkan sel-sel yang bertanggung jawab untuk membangun kulit dan jaringan otak bayi yang sedang berkembang.Apel kaya akan vitamin A dan C, serat, dan kalium. Satu studi menemukan bahwa makan apel saat hamil dapat mengurangi kemungkinan bayi terkena asma dan alergi seiring waktu.