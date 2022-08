Do

(Anak yang banyak bertanya sebetulnya karena ia memiliki segudang rasa keingintahuan tinggi akan berbagai hal. Pada masa ini perkembangan otaknya sangat pesat. Anak merasakan haus akan informasi dan pengetahuan. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Don’t

(TIN)

Di usia si kecil yang menginjak hampir batita, ia mulai melemparkan banyak pertanyaan. Ada kalanya pertanyaan yang diajukan sedikit "ajaib" dan membuat pusing kamu apalagi sebagai orang tua baru. Psikolog sekaligus pendiri sekolah Little Shine, Jovita Maria Ferliana, M.Psi, memberikan tips do and don’t untuk menjawab berbagai pertanyaan si 1. Hargai setiap pertanyaan si kecil karena hal ini menunjukkan rasa ingin tahunya. Rasa ingin tahu ini berarti bahwa minat si kecil terhadap lingkungannya tinggi. Hal ini juga menunjukkan si kecil peka terhadap orang lain.2. Menjawab jujur pertanyaan si kecil. Bila kamu tidak tahu jawaban atas pertanyaan si kecil, jawablah dengan jujur bahwa kamu tidak mengetahuinya. Menjawab dengan kebohongan, hanya akan membuat kamu harus membuat kebohongan yang lainnya.3. Bisa juga kamu mencari jawaban bersama si kecil. Misalnya mengajaknya pergi ke toko buku pada hari Minggu saat ia libur sekolah. Cara lainnya bisa melihat video di internet atau dengan gambar-gambar yang menarik.1. Jangan memberikan jawaban asal-asalan atau mengada-ada, hanya karena kamu ingin si kecil berhenti bertanya.2. Jangan menghardik atau membentak. Hindari berkata kasar dengan nada tinggi ketika ia bertanya. Sesungguhnya ia tidak sedikitpun berniat memalukan dengan pertanyaannya. Jika ini terjadi, ajak si kecil bicara berdua lalu jelaskan.3. Jangan malas menjawab pertanyaan si kecil. Serta jangan jadikan malas menjawab menjadi tameng ketika tidak ingin menjawab pertanyaan si kecil. Nah, jadi kamu sekarang tahu bagaimana menjawab pertanyaan si kecil ya!