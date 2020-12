Ryan Delon dan Sharena Tak Mau Sembarangan untuk Urusan Gizi Anak

Sharena dan Ryan Delon (foto: instagram)

Jakarta: Pandemi korona membuat pasangan artis Sharena dan Ryan Delon semakin sadar dengan pentingnya menjaga kesehatan. Termasuk juga dengan kesehatan dua anak mereka Ryshaka Dharma Situmeang dan Sea Dedari Situmeang.



Ryan dan Sharena selalu selektif pada makanan yang dikonsumsi dua anaknya. Apalagi, anak-anak mudah tergiur dengan minuman berwarna yang terlihat menarik tapi sebenarnya tidak menyehatkan.



"Jadinya daripada Ry suka minum minuman segar yang aneh-aneh, mendingan aku kasih dia Hydrokyoot. Ini tuh minuman yang mengandung ekstrak buah natural," kata Sharena Delon.



Menurut Sharena, di usianya yang seperti sekarang, anak-anaknya butuh banyak vitamin dan kalsium hingga fosfor yang baik untuk pembentukan tulang. Terlebih lagi, anak-anak dan remaja yang terbiasa dengan aktivitas tinggi butuh asupan nutrisi sebagai penunjang pertumbuhan.



"Ini bagus banget di saat pandemi kayak gini untuk membangun imun tubuh pokoknya enggak boleh asal dalam memilih minuman yang segar-segar ini. Selain itu ini juga mengandung tinggi vitamin C yang sangat baik untuk menjaga imunitas tubuh serta tinggi 11 vitamin penting lainnya," jelas Sharena.



Minuman ini hadir dengan empat pilihan rasa yaitu, jeruk, apel, stroberi dan anggur. Sebelumnya mereka juga sudah meluncurkan Hydromamma yang ditujukan untuk wanita dewasa.



"Jika Hydromamma lebih ditujukan sebagai asupan nutrisi dan hidrasi untuk wanita dewasa, maka Hydrokyoot lebih diperuntukkan untuk anak-anak dan remaja terutama yang sedang dalam masa pertumbuhan. Minuman ini aman diminum setiap hari sebagai penunjang kebutuhan hidrasi dan nutrisi harian anak sehingga terhindar dari dehidrasi yang merupakan salah satu penyebab utama dari sulitnya anak untuk konsentrasi," terang Lily Tenacious Wijono selaku Direktur Marketing & Sales PT Karniel Pacific Indonesia (KPI).



Sementara itu, Sharena mendapatkan kejutan dari anak-anak dan suaminya di momen hari ibu. Mereka memberikan bunga sebagai ucapan terima kasih atas perjuangan Sharena sebagai ibu dan istri.



"Ah terima kasih ya lucu sayang lucu banget ini dikasih bunga sama kalian, thank you sayang-sayangku semuanya. Thank you banget ya, lucu banget deh. Karena hari ini maminya kerja online jadi diajak muter-muter naik mobil dulu," kata Sharena Delon di Instagram miliknya.





