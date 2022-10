Kata-kata afirmasi

Waktu berkualitas

(Mereka yang bahasa cintanya adalah sentuhan fisik biasanya sangat menghargai perasaan hangat, kenyamanan dan belaian lembut adalah segalanya. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Tindakan pelayanan

Hadiah

Sentuhan fisik

(yyy)

Kamu mungkin selalu mengungkapkan rasa sayang kepada pasangan dengan melakukan hal yang romantis atau rajin membelikan dia kado. Tapi, apakah kamu tahu apa yang sebenarnya pasanganmu inginkan?Perlu diingat, tidak semua orang mengomunikasikan cinta dengan cara yang sama, dan demikian pula, orang pun memiliki cara berbeda yang mereka sukai untuk menerima cinta, termasuk pasanganmu.Seorang penulis, Gary Chapman, Ph.D., dalam bukunya The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts, menggambarkan lima gaya unik dalam mengomunikasikan cinta. Konsep bahasa cinta ini dia saring berdasarkan pengalamannya dalam pernikahan, konseling dan linguistik.Berikut makna dari lima bahasa cinta yang dijelaskan Chapman, dilansir dari Mind Body Green:Orang-orang dengan bahasa cinta ini lebih mengharagi adanya pengakuan verbal dalam mengekspresikan kasih sayang. Seperti, sering mengucapkan kalimat, "Aku cinta kamu", kata-kata yang bersifat penghargaan atau memuji, melalui komunikasi digital seperti whatsapp, atau keterlibatan di sosial media."Ekspresi kasih sayang tertulis dan lisan paling penting bagi mereka. Ekspresi ini membuat mereka merasa dimengerti dan dihargai," ujar psikoterapis pasangan Fariha Mahmud-Syed, MFT, CFLE.Bila berkencan dengan orang yang memiliki bahasa cinta ini, pilihlah dengan bijak kata-kata yang mau diucapkan dan sering-seringlah mengatakannya. Cobalah untuk tidak terlibat dalam kritik yang tidak membangun. Pasalnya, kata-kata memiliki dampak dan meninggalkan kesan yang bertahan lama.Orang yang bahasa cintanya adalah waktu berkualitas merasa paling dipuja ketika pasangannya secara aktif ingin menghabiskan waktu bersamanya dan selalu ingin hang out. Mereka sangat suka ketika mendengarkan secara aktif, kontak mata, dan kehadiran penuh adalah ciri yang diprioritaskan dalam hubungan.Kalau berkencan dengan orang yang lebih menyukai waktu yang berkualitas dalam hubungan, ada baiknya kamu rutin menyediakan waktu untuk bersama, hanya berdua. Hal yang dilakukan bisa beragam, misal berjalan-jalan bersama atau cukup ngobrol berdua tentang harinya dan kamu.Jika bahasa cinta kamu adalah tindakan pelayanan, kamu menghargai ketika pasangan berusaha keras untuk membuat hidup lebih mudah. Ini seperti membawakan sup saat kamu sakit, membuatkan kopi untuk kamau di pagi hari, atau mengambil cucian kering saat kamu memiliki hari yang sibuk di tempat kerja. Orang-orang dengan bahasa cinta ini lebih suka ditunjukkan dengan dilayani.Jika pasanganmu memiliki bahasa cinta ini, tanyakan langsung apa yang mereka butuhkan atau dia mau kemana bila kalian sedang pergi jalan-jalan. Buatlah hidup mereka lebih mudah.Hadiah adalah bahasa cinta yang cukup sederhana. Pasangan akan merasa di cintai bila diberi sesuatu. Ini bukan tentang nilai uang tetapi pemikiran simbolis di balik barang tersebut. Orang dengan gaya ini mengenali dan menghargai proses pemberian hadiah, refleksi yang cermat, pemilihan objek yang disengaja untuk mewakili hubungan, dan manfaat emosional dari menerima hadiah.Ingat, mereka yang memiliki bahasa cinta ini, mereka akan mengingat acara-acara khusus. Jadi pastikan untuk menandainya di kalender dan hormati hari itu serta beri hadiah kepada pasangan. Ibaratnya, walau hanya setangkai bunga atau boneka yang lucu, tapi hadiah itu sudah menunjukkan perhatian yang luar biasa.Orang dengan sentuhan fisik sebagai bahasa cinta mereka merasa dicintai ketika menerima tanda-tanda fisik kasih sayang, termasuk berciuman, berpegangan tangan, berpelukan di sofa, dan berhubungan intim. Keintiman dan sentuhan fisik bisa sangat meneguhkan dan berfungsi sebagai penghubung emosional yang kuat bagi orang-orang dengan bahasa cinta ini. Mereka menghargai perasaan hangat dan nyaman yang datang dengan sentuhan fisik.Belaian lembut dan kasih sayang fisik adalah segalanya. Bahasa cinta ini sangat lugas, mudah dipuaskan, dan tidak melibatkan banyak perencanaan, pengerahan tenaga, atau uang. Semudah menjangkau koneksi dengan memegang tangannya saat menonton film di bioskop atau menggandeng tangannya saat bersama.