Waspada, Jangan Sembarang Memberikan Camilan Gula dalam makanan Bayi

British Dental Association menemukan satu dari empat kantong puree memiliki lebih banyak gula per mililiter daripada minuman soda. Hal ini tentunya harus membuat orang tua melihat isi dan kandungan dari camilan untuk bayi ya.Eddie Crouch, ketua British Dental Association, mengatakan, “Kerusakan gigi adalah alasan nomor satu untuk masuk rumah sakit di antara anak-anak dan gula mendorong epidemi ini."Crouch menambahkan, "Produk-produk ini sayangnya berisiko mengaitkan generasi berikutnya bahkan sebelum mereka bisa berjalan. Dua pertiganya sangat manis sehingga melebihi batas kadar gula dalam pajak minuman bersoda. Anak-anak semuda empat bulan menenggak makanan ringan bahkan sebelum mereka memiliki gigi."“Pemasar memberi kesan kepada orang tua bahwa mereka membuat pilihan yang sehat dengan kantong ini tetapi tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran," imbuh Crouch seperti yang dinukil dari The Sun.British Dental Association/BDA mengatakan produk bersembunyi di balik klaim bahwa gula itu alami atau tidak ada tambahan gula. Cara anak-anak menyedot jus dari kantong berarti menghabiskan waktu ekstra pada gigi dan meningkatkan risiko pembusukan.Dan memberi bayi banyak gula membuat mereka lebih mungkin terpikat pada makanan manis dan memiliki gigi yang buruk, obesitas atau diabetes ketika mereka tumbuh dewasa.Pedoman The National Health Service/NHS mengatakan anak usia 4 hingga 6 tahun harus makan tidak lebih dari 19 gram gula sehari, dan balita harus menghindarinya sebanyak mungkin. Crouch menambahkan, "Para menteri perlu menghentikan kecanduan Inggris, terutama ketika menyangkut pasien termuda kami."