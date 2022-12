Intip Posisi Seks Terbaik Sesuai dengan Astrologi Zodiakmu (Part 2)

7. Scorpio

Saat kamu bersama dengan pasangan suami atau istri, apakah pernah menanyakan mana posisi seks yang terbaik saat bersama? Nah, ada baiknya juga lho menanyakan. Siapa tahu kamu juga baru mengetahui posisi ternyaman pasangan berdasarkan zodiak kali ini.Nah, mengapa berhubungan intim yang nyaman sangat penting? Ini karena berhubungan intim secara fisik dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi respons stres di otak.Bentuk lain dari keintiman fisik, seperti berpelukan atau berpegangan tangan, dapat memicu pelepasan oksitosin. Hormon ini kemudian akan memicu pusat kebahagiaan di otak yang menurunkan perasaan cemas dan stres.Nah, jadi tak ada salahnya kan menanyakan kembali posisi seks pasangan, apalagi jika pas dengan zodiaknya. Sebelumnya part 1 kamu bisa membacanya di sini Scorpio adalah tanda yang sangat bersemangat dan energik yang mengeluarkan energi seksual yang kuat, yang dapat dirasakan orang lain.Mereka mudah tergoda, mereka perlu terhubung secara emosional dan fisik untuk merasa puas. Ini tidak selalu tentang tindakan tetapi kebutuhan akan keintiman.Posisi seks terbaik: posisi 69. Karena disinilah scorpio dapat mengungkapkan penguasaan dan keterampilan seksual mereka yang sebenarnya sebagai penggoda ulung zodiak. Plus, mereka suka memegang kendali.Pengembara seksual zodiak, sagi adalah kekasih yang berapi-api yang hasratnya meningkat. Sagi adalah pasangan yang energik dan suka berpetualang, tetapi bisa menjadi tidak sabar, terlalu bersemangat, dan tidak suka foreplay yang berlarut-larut.Posisi seks terbaik: The Bow. Karena berdiri, posisi masuk belakang di mana kaum Sagi memiliki akses cepat menarik kebebasan bergerak mereka.Karakter seksual capricorn adalah nafsu, bersahaja, dan gigih. Mereka bisa lambat untuk melakukan pemanasan dan berhati-hati dalam mengungkapkan hasrat terdalamnya.Hanya ketika capricorn benar-benar mempercayai pasangan, maka mereka akan memberikan dorongan seks yang kuat sepenuhnya. Posisi seks terbaik: The Turnaround.Karena mereka memiliki selera seksual yang konservatif dan suka didominasi di kamar tidur, menjadi penurut akan membuat mereka bergairah.Mereka sangat eksperimental dan ingin menjelajahi area di luar arus utama seksual. Penasaran, inovatif, dan tidak konvensional, mereka siap mencoba apa saja, di mana saja setidaknya sekali.Posisi terbaiknya adalah: The Wheelbarrow. Karena posisi ini sangat menarik bagi gaya seksual mereka yang suka berpetualang dan bebas.Karena Pisces sensitif dan suka melamun, dorongan seks mereka bergantung pada seberapa baik mereka dapat terhubung dengan pasangannya.Seks dengan Pisces yang reseptif bisa menjadi pengalaman yang benar-benar mengikat tubuh dan pikiran. Mereka suka membelai dan berbagi kata-kata manis.Posisi seks terbaik: mereka adalah Spooning. Karena disinilah mereka bisa dekat dan intim dengan cara yang lembut dan romantis yang tidak membutuhkan banyak usaha.Ekspresikan lewat suara dan mimik wajah, karena Cancer juga menyukai keintiman yang ekspresif dalam hal ini.Posisi seks terbaik: Sitting up cowgirl. Posisi ini memberikan tingkat keintiman yang begitu dalam dan juga menimbulkan perasaan aman juga nyaman.